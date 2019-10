Batman Arkham Legacy arriverà anche su PS5 e Xbox Scarlett?

Batman Arkham Legacy, presunto nuovo titolo della serie, potrebbe arrivare su PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Ecco gli ultimi rumor a riguardo.

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato gli ultimi rumor sul progetto che dovrebbe essere in sviluppo negli studi di Warner Bros. Montreal (creatori di Batman Arkham Origins). Come confermato dal noto e affidabile insider Sabi (che ha rivelato in anticipo moltissimi annunci dell’E3 2019), il nuovo titolo dovrebbe chiamarsi Batman Arkham Legacy e dovrebbe permetterci di controllare non solo il Cavaliere Oscuro, ma tutta la sua “Bat-Famiglia”.

Si parla anche della possibilità che il gioco venga annunciato a breve, forse il 25 ottobre (ovvero tra soli tre giorni) essendo l’anniversario di Origins. Indipendentemente da questi rumor, ancora non sappiamo nulla sulle console sulle quali questo (presunto) gioco potrebbe essere rilasciato. Batman Arkham Legacy, come riporta il sito brasiliano OPS5, potrebbe essere un gioco pensato esclusivamente per PlayStation 5 e Xbox Scarlett, oltre che PC: i tempi sarebbero adeguati, va detto, con un annuncio entro la fine dell’anno e un rilascio nell’inverno 2020, perfettamente in tempo per il D1 della next-gen.

Alcuni insider, però, affermano che il titolo punti a uscire su praticamente ogni console disponibile, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Scarlett e PC: sarebbe quindi un titoli cross-gen, che non sfrutterebbe tutta la potenza delle macchine di nuova generazione. Questi sono però solo speculazioni, quindi non possiamo farvi particolare affidamento.

Un altro momento perfetto per l’annuncio potrebbe essere la presentazione dei The Game Awards 2019, ottimo palco per i nuovi giochi. Il titolo dovrebbe essere in sviluppo da molti anni e di certo i fan del Cavaliere Oscuro non vedono l’ora di scoprire quali altre avventure li attendono. Diteci, anche voi non vedete l’ora di giocare di nuovo a un titolo della serie di Arkham? I rumor parlavano della Corte dei Gufi come nuovo avversario: vi piacerebbe?