Batman Arkham Legacy arriverà anche su PS5 e Xbox Series X?

Sono ormai mesi che Warner Bros. Montreal, autori di Batman Arkham Origins, ci lanciano piccoli riferimenti al loro nuovo progetto. Ancora non abbiamo informazioni ufficiali su quanto sia in lavorazione, ma i rumor e i teaser puntano verso un nuovo capitolo della serie Arkham, precisamente a un titolo noto come Batman Arkham Legacy, all’interno del quale controlleremmo l’intera “Bat-famiglia” e dovremo confrontarci con La Corte dei Gufi.

Ora manca solo un annuncio ufficiale: quanto potrebbe arrivare? Secondo l’insider KC Walsh il team di sviluppo aveva pianificato di rilasciare una serie di teaser per un lungo periodo di tempo (ricordiamo che hanno iniziato a settembre 2019), ma a quanto pare i fan non stanno apprezzando questa strategia quindi è possibile che il primo trailer venga rilasciato in anticipo.

L’insider riconferma inoltre che il gioco proporrà più personaggi, ma afferma che il nome effettivo non sarà Batman Arkham Legacy: lo è stato per un certo periodo, ma quando vedremo il gioco “capiremo perché” il team ha cambiato idea. Walsh afferma inoltre di non poter rivelare se questo nuovo capitolo sarà un seguito di Origins o un seguito di Arkham Knight, ma ci dice che “rimarremo sorpresi“. Il gioco inoltre è stato pensato “principalmente” per le console di prossima generazione: pare quindi che si tratti di un titolo cross-gen, ottimizzato per PS5 e Xbox Series X.

Come indicato da Walsh stesso, però, ricordiamoci che si tratta solo di rumor e che la sua fonte non è nota: potrebbero esserci, come minimo, delle imprecisioni o delle informazioni datate. Non vi è nulla di ufficiale, ricordiamolo.