Batman Arkham Legacy: nuovi rumor per l’annuncio ai TGA 2019

Mentre novembre finisce e dicembre inizia, i videogiocatori hanno tutti gli occhi puntati sui The Game Awards 2019. Il palco di Geoff Keighley sarà dedicato alle premiazioni dei migliori giochi dell’anno, ma al tempo stesso ci sarà molto spazio anche per nuovi trailer. La speranza di tutti, ovviamente, è di scoprire l’esistenza di qualche nuovo gioco, come ad esempio Batman Arkham Legacy.

Le nuove avventure dell’uomo pipistrello sono state al centro dei rumor degli appassionati per lungo tempo e diventano sempre più insistenti. Warner Bros. Montreal è certamente al lavoro su un nuovo gioco della serie e un teaser è stato condiviso mesi fa: dopo di che, però, non abbiamo più saputo nulla. Gli indizi spingono a pensare che i The Game Awards 2019 saranno il luogo scelto per l’annuncio; ora, inoltre, arriva una nuova conferma non ufficiale ma molto credibile.

Uno YouTuber, tale Slcmof, ha rilasciato un report proprio riguardo a Batman Arkham Legacy. Si tratta di una fonte credibile poiché già in passato aveva mostrato un gioco della serie di Batman Arkham legato a Damian Wayne in qualità di protagonista: successivamente, una serie di concept art hanno svelato che il gioco era stato per qualche tempo effettivamente in sviluppo.

Slcmof afferma che Batman Arkham Legacy sarà presente ai The Game Awards 2019, anche se non ha rivelato cosa conterrà il trailer. Non sappiamo se verrà anche indicata una data di uscita o anche solo un periodo di lancio generico. Non è nemmeno dato sapere se conterrà scene di gameplay o se sarà solo una piccola presentazione narrativa.

I rumor hanno più volte puntato sulla Corte dei Gufi come principale avversario di Batman, il quale non sarà l’unico personaggio controllabile; pare infatti che potremo utilizzare tutta la “Bat-famiglia”. Diteci, voi cosa ne pensate?