Batman: i compositori di Assassin’s Creed Odyssey sono al lavoro sul nuovo gioco di WB?

Sono mesi e mesi che parliamo di rumor, leak e teaser sul nuovo capitolo di Batman Arkham. Voci credibili hanno affermato che avremo a che fare non solo con il Cavaliere Oscuro in persona ma con tutta la “bat-famiglia”. Il gioco dovrebbe essere in sviluppo presso Warner Bros Montreal, team che si è occupato di Batman Arkham Origins. Gli sviluppatori hanno più volte condiviso dei teaser a riguardo, ma non hanno mai ufficialmente annunciato di esservi al lavoro. Ora, arriva una nuova speculazione molto credibile legata alla componente sonora del gioco.

Come segnalato da ResetEra, i compositori The Flight hanno condiviso tramite il proprio Instagram alcune delle immagini teaser che, con tutta probabilità, fanno riferimento al nuovo gioco di Batman Arkham. La pagina IG propone molte immagini, ma le uniche a tema videoludico sono di giochi ai quali The Flight ha lavorato.

The Flight è infatti già noto nel mondo dei videogame: hanno composto le colonne sonore (o almeno parte) di Assassin’s Creed Odyssey, Horizon Zero Dawn e Alien Isolation. Hanno anche ricevuto varie nomination per premi di alto livello, come i BAFTA, vincendone anche alcuni (in particolar modo quelli legati all’esclusiva PlayStation 4).

Ovviamente si tratta solo di una speculazione, non di un’informazione ufficiale, visto che il gioco non è nemmeno stato annunciato ufficialmente. Molti però lo considerano da tempo il tipico segreto di Pulcinella. Nondimeno, non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni: speriamo che il gioco di Warner Bros Montreal, qualunque esso sia, venga presentato il prima possibile. I teaser sono interessanti, ma dopo mesi tutti vorremmo qualcosa di più concreto.