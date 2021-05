Batman: incredibile fan-game sta facendo impazzire gli appassionati

Se siete appassionati di Batman e state aspettando con impazienza il film di Matt Reeves con protagonista l’eccellente Robert Pattinson in uscita il prossimo anno ma il vostro cuore è ancora rivolto verso l’indimenticabile pellicola del 1989, questa è la notizia che fa per voi. Come ben saprete la trilogia dell’uomo pipistrello sviluppato da Rocksteady Studios e pubblicato da Warner Bros. Interactive è stata probabilmente una delle sorprese della settima e ottava generazione.

Il team ha svolto un lavoro eccellente proponendo una trilogia originale ispirata al famoso eroe DC, divenuto un punto di riferimento per i videogiochi a tema supereroi futuri. Ovviamente la storia dell’uomo pipistrello è ben più longeva con titoli usciti negli anni 90, quindi non stupisce che molti appassionati abbiano a cuore il film di Tim Burton del lontano 1989. Probabilmente è quello che avrà pensato questo team, il quale ha voluto creare un gioco fan made di quella incredibile pellicola intitolato I Am Batman.

Sviluppato da Indie Path, il gioco sembra essere un action game in terza persona simile, molto simile a quello proposto dai ragazzi di Rocksteady Studios. Il Batman, manco a dirlo, riprende le fattezze originali di Michael Keaton, il tutto costruito su Unreal Engine 4. Sebbene il video, che vi lasciamo proprio qui di seguito, risulti abbastanza povero a livello di interazione e quant’altro, bastano pochi minuti per immergersi nell’atmosfera creata dal regista statunitense.

Gotham è sporca e buia, una unione disomogenea di influenze di varie epoche che riesce a suo modo ad impressionare. Purtroppo sembra che questo progetto sia destinato a rimanere tale visto che dubitiamo fortemente che Warner Bros possa in qualche modo offrire il proprio supporto. Vedremo quindi se i ragazzi di Indie Path durante questi mesi ci facciano assaporare qualcosa di più gustoso, ad oggi comunque ci riteniamo di affermare che questo I Am Batman sia davvero notevole.