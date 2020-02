Batman: il nuovo gioco sarà un reboot? Insider parla della data di uscita

Si torna a chiacchierare del nuovo gioco di Batman, mai ufficialmente annunciato ma dato da scontato da moltissimi, sopratutto dopo che Warner Bros Montreal ha iniziato a rilasciare una serie di teaser lo scorso settembre. Secondo una nuova fonte vicina al sito The GWW, il nuovo gioco non sarebbe un vero e proprio seguito del franchise Arkham ma un “soft reboot”, ovvero un nuovo inizio per l’Uomo Pipistrello.

Secondo quanto condiviso, Warner Bros Montreal aveva iniziato i lavori su un vero seguito ma lo ha abbandonato prima della fine del 2016: pare che il team avesse inizialmente pianificato di annunciare il gioco ai The Game Awards di quell’anno. A quel punto, il team ha iniziato a proporre idee e, dopo una serie di avvicendamenti interni non meglio definiti, si è deciso di allontanarsi dall’universo Arkham creato da Rocksteady.

Il nuovo gioco di Batman, secondo la fonte, farà da base per un universo DC Game. Il titolo sarà rilasciato il prossimo autunno e sarà poi seguito da un videogame sempre basato su un personaggio DC realizzato da Rocksteady. Pare inoltre che sia in lavorazione anche un gioco su Superman presso un altro team di Warner Bros, ma ancora non vi è nulla di chiaro a questo riguardo.

Rimanendo in tema Batman, le fonti concordano sul fatto che potremo giocare nei panni di tutta la “bat-famiglia” che dovrà vedersela con la famigerata Corte dei Gufi. Il gioco proporrà quindi fasi co-op anche se non è chiaro in che formato: potrebbe avere una struttura simile a Marvel’s Avengers, con fasi single player e missioni dedicate alla cooperativa; si tratta solo di speculazioni, badate bene.

La fonte, infine, afferma che tutti i dettagli sulla trama e sul gameplay sono ben nascosti, quindi per ora non abbiamo idea dello stile del gioco: considerando che si tratta di un reboot, potrebbe abbandonare molti elementi dei precedenti capitoli. L’uscita verso fine anno, infine, potrebbe sott’intendere un rilascio cross-gen. Ovviamente, si tratta di rumor e non di informazioni ufficiali.