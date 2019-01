Batman: Warner Bros. Montreal suggerisce di nuovo il prossimo capitolo della serie?

Il 2018 si è concluso e sono stati vari gli annunci che hanno allietato il nostro anno. Purtroppo tra questi non è incluso un nuovo gioco di Batman. Warner Bros. Montreal (sviluppatore del capitolo “Origins”) ha mantenuto il silenzio radio, se non per un piccolo riferimento alla Corte dei Gufi.

Durante il mese di dicembre, però, il director del gioco Geoff Ellenor ha condiviso un tweet con un link per gli auguri di Natale. La pagina che si raggiunge mostra una gif di tre membri del team che tengono in mano un cartello con la parola “redacted” su di esso. Questo stesso termine era già stato usato da Warner Bros. Montreal per riferirsi al proprio progetto segreto. Possibile che il team sia sul punto di rivelare il prossimo Batman?

https://twitter.com/gellenor/status/1073755768581611520

Ovviamente non si tratta di una conferma. Per ora non ci sono informazioni ufficiali sul nuovo gioco dello studio e, a conti fatti, nulla vieta che si tratti di una nuova IP o di un titolo legato al mondo DC ma non direttamente a Batman. Non ci resta che attendere e sperare che Warner Bros. Montreal riveli presto le proprie carte. Vi interesserebbe un nuovo capitolo sull’Uomo Pipistrello?