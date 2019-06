Battalion 1944: gli streamer impazziscono per questo nuovo FPS, ecco perché

Battalion 1944 è un recente fenomeno su Twitch: ecco di cosa si tratta e perché gli streamer stanno apprezzando questo sparatutto in prima persona.

Il mondo dello streamer è spesso dominato da un singolo titolo che riesce ad attrarre la maggior parte dei giocatori e, quindi, diventa il principale focus di chi deve creare intrattenimento a tema videoludico. Ovviamente, il grande nome degli ultimi anni è Fortnite. Pare però che, ultimamente, un nuovo gioco stia attirando l’attenzione dei content creator di Twitch: Battalion 1944. Stiamo parlando di un FPS rilasciato a maggio dopo una lunga fase di beta. Il gioco è stato pubblicato da Square Enix.

In questo periodo, sono vari gli streamer che hanno deciso di dare spazio al gioco; troviamo infatti nomi di un certo peso come Shroud, Dr Disrespect e Skadoodle. Questi non sono stanno giocando a Battalion 1944, ma lo stanno anche elogiando, definendolo uno dei migliori in circolazione.

Alcuni potrebbero quindi chiedersi: che tipo di sparatutto è questo Battalion 1944? In poche parole, è un FPS che vuole riportare il genere alle basi, similarmente a quanto fatto da Counter-Strike. Nel gioco sono presenti varie modalità molto classiche come Team Deathmatch, Cattura la bandiera e Domination. Oltre a queste, però, ne è presente una che si chiama “Wartide” e, in pratica, dà ai giocatori solo una vita per ogni round.

Battalion 1944 è già da ora interessato ad approcciarsi al mondo del competitivo, ormai vero obbiettivo della maggior parte dei giochi online. Inoltre, offre un sistema economico interno simile a CS:GO, ovvero permette ai giocatori di acquistare equipaggiamento con una valuta in-game guadagnata in base alle proprie prestazioni, incentivando quindi l’abilità.

Shroud ha dichiarato: “È un titolo molto competitivo. Con uno stile simile a Counter Strike. È un mix tra Call of Duty e Counter Strike. È competitivo e molto difficile.” È stato inoltre dichiarato che Battalion 1944 possiede l’integrazione con matchmaking FACEIT, un sistema indipendente per il matchmaking che rende il gioco online ancora migliore. Diteci, cosa ne pensate di Battalion 1944? Avete avuto modo di provarlo?