Battleborn chiude i battenti, Take-Two smantella i server

Vi ricordate di Battleborn? Si trattava di uno sparatutto free-to-play, sviluppato da Gearbox Software, la cui idea iniziale era quella di inserirsi nel mercato come l’alternativa gratuita ad Overwatch. Perché ne parliamo al passato?Ebbene, Take-Two ha deciso di chiudere i server del titolo dopo neanche cinque anni di vita. Il free-to-play ad eroi di Gearbox, pubblicato nel maggio del 2016, è stato purtroppo un progetto poco riuscito, che non è mai davvero riuscito a trovare una propria nicchia e accaparrarsi un corposo bacino d’utenza. Per questo l’azienda ha deciso di calare definitivamente il sipario sul gioco, rendendolo di fatto solamente un ricordo.

Il tramonto dello shooter targato Gearbox Software è in realtà iniziato da diversi anni: solamente durante suo il primo anno di vita, ovvero tra il 2016 e il 2017, il team di sviluppo aveva pubblicato aggiornamenti costanti. Successivamente il publisher, 2K Games, aveva deciso di ritirarlo dagli store digitali nel 2019, rendendolo di fatto non più acquistabile: ciò ha poi provocato l’inevitabile chiusura dei server a inizio 2021. L’ultimo giorno in cui gli utenti hanno potuto giocare un’ultima volta allo sparatutto è stato il 31 gennaio 2021. Una triste pagina di storia che, però, non ha demoralizzato gli sviluppatori visto il largo successo ottenuto da Borderlands 3.

Qui di seguito vi riportiamo la sinossi ufficiale del fu Battleborn: “Un’incredibile banda di eroi lotta per proteggere l’ultima stella dell’universo da un oscuro male, in questo sparatutto dagli ideatori di Borderlands. Sfrutta i personaggi e le armi di un mondo di gioco che va dalla C di cyborg alla V di vampiro samurai, passando per la M di montagna-di-carne-armata-di-minigun. Scegli il tuo eroe e combatti in epici scontri PvP online. Sblocca il gioco completo per affrontare la modalità Storia PvE, da solo o con gli amici“.

Avete mai giocato al titolo di Gearbox Software? Cosa ne pensate della chiusura dei server? Fatecelo sapere qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti.