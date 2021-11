Battlefield 2042: a poche ore dal lancio già vittima del review bombing

Battlefield 2042, dopo i vari annunci nel corso di questi mesi, è finalmente stato rilasciato oggi 19 novembre, precisamente alle 9 di mattina. Sono passate soltanto poche ore dal lancio, eppure gli utenti hanno già mietuto la loro prossima preda con il review bombing. Il titolo, infatti, presenta una media di circa 2,6 su Metacritic su tutte le console, con il voto più alto su PlayStation 5 che non supera il 3,5, e quello più basso su PlayStation 4 che arriva addirittura a 2,2.

La community si è già mostrata in disappunto nei confronti del titolo ben prima che venisse rilasciato ufficialmente, durante la versione beta (già abbastanza disastrata di suo); sono venute fuori, infatti, alcune cose che hanno fatto storcere il naso agli utenti, assieme ad elementi mancanti dei quali chiunque avrebbe dato per scontata la presenza. Tutto ciò ha sicuramente contribuito a far sì che un fenomeno tanto assurdo quale il review bombing si sia avverato anche per quest’opera.

Non è bastato tenere il gioco aggiornato fino all’ultimo: le review su tutti i portali del titolo (anche su Steam, ad esempio) sono incredibilmente negative, e per tutti i motivi più disparati. C’è chi è arrivato a definire Battlefield 2042 come “un gioco fatto per vendere e non per essere giocato“, mentre la maggior parte si lamenta dei contenuti deludenti rispetto alle loro aspettative.

Battlefield 2042 is officially out today and I feel like it's already dead in the water. Really hope they can turn it around. pic.twitter.com/QhniacRlik — Okami Games (@Okami13_) November 19, 2021

Battlefield 2042, la nuova opera targata DICE, presenta sicuramente dei difetti, dovuti quasi certamente a un rilascio troppo precoce che di conseguenza ha portato a uno sviluppo non al passo con le aspettative che si sono create attorno al titolo. Ad ogni modo, per noi rimane comunque un’opera validissima, e se siete ancora in dubbio sul da farsi, vi invitiamo a leggere la nostra recensione per schiarirvi le idee. Se invece siete dei collezionisti di achievement, vi farà sicuramente comodo avere a portata di mano una guida al platino per il gioco.