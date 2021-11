Battlefield 2042: alcune informazioni trapelate deludono le aspettative

Battlefield 2042 è certamente attesissimo da tutti coloro che hanno amato Battlefield 4 e i precedenti capitoli, ed è più che lecito avere grandi aspettative. Tuttavia, durante il periodo di beta i giocatori hanno scoperto un titolo dal comparto tecnico non proprio ottimo: Electronic Arts e DICE hanno poi affermato che la build su cui girava era vecchia di molti mesi, e che lo sviluppo del gioco stava in realtà procedendo spedito, al contrario di quanto affermato da un insider.

Tuttavia, le paure di molti giocatori sono proprio che Battlefield 2042 possa non rispettare le aspettative degli amanti della serie, e adesso potrebbe essere giunta un’ulteriore conferma di questa possibilità. Un utente ha condiviso su Reddit un’immagine del titolo che mostra tutte le armi attualmente presenti. Scopriamo così che al lancio, Battlefield 2042 potrebbe avere soltanto 22 armi, cosa che ha lasciato delusi moltissimi giocatori.

Il precedente Battlefield V offriva ai giocatori ben 30 armi di ogni tipologia.

Si tratta di una cifra decisamente piccola, soprattutto se comparata ai numeri e alla varietà offerta dai giochi di Call of Duty. Possiamo quindi aspettarci 4 fucili d’assalto, 4 SMG, 2 LMG, 3 fucili da cecchino e 3 a lunga gittata, 3 pistole e altre 3 armi speciali. Insomma, si poteva fare davvero molto in tal senso e non capiamo perché DICE abbia introdotto così poche armi all’interno di uno sparatutto dal potenziale così elevato.

Certamente è possibile che intorno al lancio vengano pubblicati nuovi fucili, aggiungendo un pizzico di varietà agli armamenti a disposizione, ma per il momento né DICE e né EA hanno detto nulla in merito. Ancor più probabile è che altre armi possano essere aggiunte con aggiornamenti futuri, come parte del supporto a lungo termine dello sviluppatore. In ogni caso, attendiamo il rilascio ufficiale di Battlefield 2042 il 19 novembre 2021 su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S e PC.