Battlefield 2042, DICE rassicura i fan

Il rinvio di Battlefield 2042 è stata sicuramente la notizia della settimana. Il gioco ora non è più previsto per il 22 ottobre 2021, come prima ma arriverà invece negli scaffali virtuali e non a partire dal 19 novembre 2021. Un piccolo posticipo dunque, neanche di un mese, che è però bastato a far alimentare alcuni sospetti in merito allo stato del nuovo shooter di casa DICE previsto per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Sospetti che però sono stati spenti sul nascere da parte del team di sviluppo, in maniera rapida grazie all’utilizzo dei social network.

In via “non ufficiale” (ovvero senza un comunicato stampa) ci ha pensato Jim Hejl, sviluppatore in forze a DICE, a rassicurare i fan sullo stato di Battlefield 2042. “Grazie per il supporto riguardante la nuova data di lancio. È bello sapere che i giocatori si fidano di no”, ha esordito Hejl su Twitter. “Il gioco è solido. Non è la prima volta che mi capita. Il progetto non è nei guai. Necessita solo di un po’ di tempo in più”, le parole dello sviluppatore, che chiede anche ai fan di avere fede in merito.

Un rinvio di un solo mese non può sicuramente significare che il progetto sia nei guai. D’altronde per DICE ed Electronic Arts Battlefield 2042 rappresenta sicuramente uno dei giochi più importanti della stagione natalizia e il dispiego di forze per renderlo perfettamente giocabile è innegabile, come spiegato da Hejl. “Ci sono centiaia di sviluppatori intorno al mondo che ci stanno lavorando”, le parole lanciate in un successivo tweet. Qualche settimana in più per rifinire il tutto sembra più che legittima, soprattutto se stiamo parlando di uno dei first person shooter più importanti e più attesi.

Hey, I really appreciate all the support from the community regarding the new 2042 dates. It feels good that you trust us. And you should. It’s a solid game. This isn’t my first rodeo. It’s not a project in trouble. It just needs a little longer on spin cycle. Have faith fam pic.twitter.com/CkPwoles8q — Jim Hejl (@jimhejl) September 17, 2021

Battlefield 2042 si farà provare anche prima del suo debutto. Secondo l’insider Tom Henderson, da sempre vicino al mondo dello shooter, una beta sarebbe prevista per ottobre. Potete leggere tutte le informazioni in merito (ancora non ufficiali) a questo indirizzo.