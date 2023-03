Siete dei fortunati possessori di una piattaforma di gioco PlayStation ma non ancora abbonati al PlayStation Plus o PS Plus che dir si voglia? Fatelo allora subito in forte sconto e cominciate fin da ora a godere dei suoi numerosi bonus, come ad esempio il poter giocare gratuitamente a titoli come Battlefield 2042 e Code Vein.

Ma come fare a ottenere tale super prezzo? Semplice: basta acquistare una card per lo store PlayStation in forte sconto sul sempre affidabile CDKeys e con essa abbonarsi al PS Plus direttamente dal PlayStation Network. Facile e conveniente: che volere di più?

Questo mese inclusi nell’abbonamento Essentials, ossia quello base di PlayStation Plus, sono tre signori titoli. Gli abbonati al servizio possono infatti scaricare gratuitamente:

Battlefield 2042 per PlayStation 4 e PlayStation 5;

per PlayStation 4 e PlayStation 5; Code Vein per PlayStation 4 e PlayStation 5 tramite retrocompatibilità;

per PlayStation 4 e PlayStation 5 tramite retrocompatibilità; Minecraft Dungeons per PlayStation 4 e PlayStation 5 tramite retrocompatibilità.

Tre grandissimi giochi, insomma, per un grande servizio. Se non vi siete ancora abbonati potete farlo comodamente e con un grande risparmio tramite le PSN Card: acquistatele ora con quasi il 15% di sconto da CDKeys e cominciate a divertirvi!

Oltre al fatto che è attualmente possibile abbonarsi a PS Plus con quasi il 15% di sconto, esistono ovviamente anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete trovare gift card per il PSN a prezzo di saldo e abbonarvi così al PS Plus in forte sconto.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!