Battlefield 2042: giocare offline sarà impossibile

EA Games ci tiene a ribadire che sarà impossibile giocare a Battlefield 2042 offline, anche affrontando campagne e zone con soli bot: eliminate per sempre l’esperienza single player pura dalla saga militare di DICE.

È la seconda volta che EA Games avanza queste dichiarazioni riguardo Battlefield 2042, forse per rendere sempre più chiaro e inequivocabile che per giocare a questo titolo sia necessaria una connessione internet costante. Stavolta il publisher ha pubblicato un lungo post sul sito web, dettagliando ciò che i fan possono aspettarsi dal nuovo capitolo di Battlefield.

Assieme alle varie feature di gioco e alla descrizione dell’implementazione di cross-play e cross-progression tra le piattaforme, EA ha confermato che giocare da soli contro i bot dell’Intelligenza Artificiale richiederà comunque una connessione internet. Il passaggio del lungo post incriminato recita così: “Battlefield 2042 è un’esperienza esclusivamente multiplayer. Quindi, sebbene si possa giocare in solitaria contro i soldati dell’IA per fare un po’ di pratica, il tutto sarà in un ambiente online.”

Nello stesso post, EA riconosce anche l’entusiasmo dei fan per la presenza di veicoli marini all’interno di Battlefield 2042, ma ci tiene a specificare che comunque non sono previste battaglie navali nel gioco, perlomeno al lancio. Tuttavia, è possibile che DICE in futuro ascolti i fan proprio riguardo a contenuti del genere: “Potete aspettarvi di vedere veicoli navali come il LCAA Hovercraft, tuttavia non c’è un focus sulla guerra navale specifica in questo momento. Abbiamo letto i vostri commenti su quanto siete entusiasti della guerra navale, quindi rimanete in contatto con noi su ciò che vi piacerebbe vedere in futuro!”

Battlefield 2042 sarà un titolo coss-generazionale, e approderà quindi su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. La differenza principale tra versioni next-gen e versioni old-gen sarà da registrarsi nelle aree giocabili. Per il resto, ogni giocatore avrà le stesse caratteristiche di gioco, le stesse armi, gli stessi veicoli e gli stessi gadget. Il lancio del titolo è previsto per il 22 ottobre 2021, mentre un playtest verrà annunciato durante questa estate.