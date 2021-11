Battlefield 2042 | Guida ai Trofei (Platino 100%)

Il periodo che anticipa il natale è sempre quello migliore per giocare a qualche sparatutto in prima persona e, anche quest’anno, il ritorno di Battlefield non ci ha lasciato con l’amaro in bocca. Se volete ottenere il platino in Battlefield 2042, il nuovo capitolo della saga, abbiamo realizzato per voi una guida ai trofei degna di questo nome!

IMPORTANTE: Ricordate che poiché il titolo non possiede una modalità singolo giocatore offline, tutti i trofei in questione sono da considerarsi come trofei ottenibili unicamente online.

Trofei di bronzo

Adattarsi e vincere

Raggiungi il livello utente 5.

Comando e Conquista

Cattura 100 obiettivi in Conquista.

La cattura degli obbiettivi è lo scopo principale della modalità conquista; ogni mappa ha tra i 5 ed i 7 obbiettivi che si possono catturare, rendendo il completamento di questa sfida più una questione di tempo che di abilità.

Artista della fuga

Completa 25 estrazioni in Hazard Zone.

Nella modalità Hazard Zone la vittoria corrisponde all’estrazione; di conseguenza per ottenere questo trofeo bisogna vincere 25 partite nella modalità in questione.

Collezionista

Completa 50 estrazioni di unità dati in Hazard Zone.

Sempre in Hazard Zone una delle azioni da compiere per potersi assicurare la vittoria e migliorare il proprio stato nella partita è raccogliere un unità dati, ovvero recuperare un particolare tipo di oggetto da una specie di cassa sparsa per la mappa di gioco. Ogni qual volta si vince una partita con addosso un unità dati si andrà verso l’ottenimento di questo trofeo.

Chi vince piglia tutto

Vinci 42 turni nelle varie modalità di gioco.

Distruzione aerea

Distruggi un velivolo con un lanciarazzi mentre usi il paracadute.

Per ottenere questo trofeo è necessario usare un qualsiasi lanciamissili (CG Recoilles M5 o il FIM-33 AA) e abbattere un velivolo mentre si è sul paracadute; molto facile da fare se, con la complicità di un amico, si crea la giusta situazione su di un server portal vuoto.

È un uccello? È un aereo?

Vola con la tuta alare dall’hangar dei razzi all’impianto criogenico in Orbitale.

Per ottenere questo trofeo è necessario usare lo specialista Sundance per volare usando la tuta alare dal punto A1 al C2 della mappa. Per fare ciò la cosa migliore da fare è molto semplice: recuperare un elicottero, andare quanto più in alto possibile nelle vicinanze dell’obbiettivo A1 e poi aprire la tuta alare per arrivare al punto C2.

Faccio un giro

Percorri 1.000 metri in un turno usando il Rampino di Mackay.

Mackay, l’unico specialista con il rampino, è sbloccabile una volta raggiunto il livello 15; ottenuto quello è semplicemente necessario sfruttare quanto più spesso possibile il rampino per completare la sfida e ottenere il trofeo.

Arma B a secco

Infliggi 2.500 danni in un turno mentre difendi obiettivi con la Torretta di Guardia SG-36 di Boris.

La dottoressa Falck

Cura 3.000 punti di danno con la Pistola siringa S21 di Falck in un solo turno.

Buon compleanno

Richiedi 15 casse di attrezzatura con Angel.

Sterminio di squadre

Elimina 500 soldati nemici mentre non sei in un veicolo.

Macchina da guerra

Hai ucciso 50 nemici mentre ti trovavi in veicoli.

L’ora degli attrezzi

Ripara 1.000 punti di danno subiti dai veicoli in un turno.

Squadra demolizioni

Distruggi 50 veicoli.

Nessuno resterà indietro!

Rianima 100 compagni di team.

Grazie, Babbo Natale

Rifornisci 50 compagni di team.

Fante

Percorri 25 km senza usare veicoli.

Vola responsabilmente

Investi un nemico con un mezzo aereo.

Questo trofeo si può ottenere facilmente in due modi: giocando in mappe molto aperte come Orbital o Kaleidoscope, c’è abbastanza spazio di manovra per atterrare in testa ad un avversario, o con l’aiuto di un amico mettere in piedi una lobby Portal dove ricreare questa situazione in maniera veloce.

Burnout

Percorri 15 km usando veicoli terrestri.

Questo trofeo è ottenibile anche soltanto facendo da passeggero a qualcuno che guida un veicolo terrestre

Trofei d’argento

L’orgoglio di Dunn

Raggiungi il livello utente 15.

Diavolo a quattro

Esegui un’uccisione quadrupla mentre difendi un obiettivo.

Per ottenere questo trofeo ed eseguire un’ uccisione quadrupla mentre si difende un obbiettivo la cosa da fare è una sola: abbattere un veicolo a pieno carico.

Le partite contro l’intelligenza artificiale in questo caso cadono a puntino, visto che i bot tendono a fullare i veicoli rendendo ogni automobile un occasione per completare questa sfida ed ottenere il trofeo.

Soldato universale

Ottieni un distintivo Maestria di livello 1 con qualsiasi Specialista.

Il distintivo più veloce da ottenere è sicuramente quello che chiede al giocatore di effettuare 800 uccisioni con lo scudo balistico SOB-8 di Dozer.

Maestro d’armi

Ottieni un distintivo Maestria di livello 1 con qualsiasi arma.

Il distintivo in questione chiede al giocatore di eseguire 1200 uccisioni con una singola arma.

Soldato su ruote

Ottieni un distintivo Maestria di livello 1 con qualsiasi veicolo.

Il distintivo in questione per essere ottenuto chiede al giocatore di effettuare 2400 uccisioni durante il corso di più partite, un numero molto elevato ma che si può raggiungere con un po’ di pazienza usando un carro armato M1A5.

Tuttofare

Ottieni un distintivo Maestria di livello 1 con qualsiasi gadget o lanciabile.

I metodi più veloci per poter ottenere il distintivo in questione sono 2: 2400 rianimazioni o 4000 avvistamenti usando il sensore di prossimità. In quest’ultimo caso giocare una mappa come Breakthrough e usare il sensore quando si è vicini agli obiettivi di sicuro aiuta.

Doze letale

Esegui 7 uccisioni in una sola vita con lo scudo balistico SOB-8 di Dozer.

Lo scudo balistico di Dozer è un abilità dell’omonimo specialista. Per ottenere facilmente questo trofeo è importante giocare in una mappa dove ci sono spazi ristretti in cui muoversi (Kaleidoscope è un buon esempio), in modo da poter capitalizzare le caratteristiche di questo strumento. Due colpi da distanza ravvicinata con questo scudo sono in grado di portare ad un uccisione; niente di più semplice. Questo trofeo è ottenibile anche giocando contro i bot a difficoltà bassa o affrontando un amico in una lobby Portal 1v1.

Infallibile

Esegui 20 uccisioni con colpo alla testa in un turno.

Trofeo ottenibile in maniera abbastanza semplice giocando una partita contro i bot alla difficoltà più bassa.

In buona compagnia

Ottieni il primo posto con la tua squadra.

Esibizionista

Risultato eccezionale ottenuto.

Per risultato eccezionale in Battlefield 2042 si intende un riconoscimento dato dal gioco al giocatore alla fine delle partite; questo riconoscimento è dato ai giocatori con i migliori punteggi e, pertanto, è un trofeo ottenibile in maniera semplice giocando partite contro l’intelligenza artificiale alla difficoltà più bassa.

Trofei d’oro

Alti livelli

Raggiungi il livello utente 25.

Nastri a nastro

Ottieni un Nastro di livello III di ogni tipo.

I nastri sono ricompense che vengono date al giocatore alla fine di una partita in base alla qualità di particolari tipologie di azioni.

Nel gioco esistono 5 tipologie diverse di nastro: Wingman, Objective, Intel, Combat e Logistic.

Wingman è ottenuto in base al numero di aiuti o di rianimazioni effettuate

Objective è ottenuto in base al numero di punto fatto catturando gli obbiettivi

Intel è ottenuto in baso agli avvistamenti fatti nei confronti dei nemici o in base al disturbo delle comunicazioni attraverso l’uso di EMP

Combat è legato al numero di nemici uccisi

Logistics è determinato dal quantitativo di cure o munizioni generate, senza dimenticare le riparazioni dei veicoli.

L’ottenimento di un nastro di livello 3 è dovuto all’eccellenza in uno di questi campi; i nastri sono ottenibili tutti nella stessa partita per di più.

Il modo migliore per ottenere questo trofeo è giocare contro i bot a difficoltà bassa, in modo da poter dare il meglio di sé senza venir ostacolati dai giocatori avversari.

Uscita pulita

Completa un’estrazione in Hazard Zone senza subire perdite tra i compagni di squadra.

Per ottenere questo trofeo è necessario raggiungere i requisiti per un estrazione giocando in modalità Hazard Zone per poi completare la partita senza morire; per fare ciò è necessario giocare in maniera particolarmente conservativa quindi, per una volta, non vergognatevi di camperare.

Specialista del combattimento ravvicinato

Esegui 20 uccisioni corpo a corpo in un turno.

In Battlefield le uccisioni corpo a corpo sono sia i takedown che avvengono quando si attacca un giocatore avversario da dietro (con animazioni speciali quindi), sia i normali colpi con il calcio del fucile o della pistola che portano ad un eliminazione del giocatore. Per ottenere questo trofeo è possibile giocare normalmente, giocare contro i bot a difficoltà più bassa o semplicemente creare una lobby Portal con un amico in 1v1.

Trofeo di platino

Futuro imperfetto

Hai ottenuto tutti gli altri trofei.