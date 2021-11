Battlefield 2042: il confronto definitivo tra Xbox Series X|S e PS5

Nel corso degli ultimi anni, le comparazioni dei giochi tra piattaforme diverse sono diventate un elemento importante per stabilire su quale console acquistare un gioco. Non fa eccezione ovviamente Battlefield 2042, che nella giornata odierna è stato sottoposto ad un test tra PS5, Xbox Series S e Xbox Series X, che ha messo in luce risoluzione e frame rate di tutte e tre le versioni proposte da Electronic Arts e DICE.

Il video, pubblicato dal canale YouTube VG Tech, ci ha permesso dunque di tirare le somme e capire su quale piattaforma gira meglio Battlefield 2042. Partiamo da Xbox Series S: la console Microsoft utilizza una risoluzione dinamica, che parte da 2272×1278 fino ad un minimo di 1440×810, anche se sono ovviamente casi rarissimi. PS5 e Xbox Series X, invece, utilizzato una risoluzione più alta, la massima raggiungibile. Si parte da 3840×2160, con una minima che arriva a 2560×1440. Tutte e tre le versioni usano una sorta di checkerboard, almeno stando all’analisi del team dietro il canale.

Per quanto riguarda il frame rate, invece, tutte e tre le versioni sono inchiodate ai 60 frame al secondo, a differenza di quella per Xbox Series X, che registra dei cali comunque di breve durata. Certo, durante il gameplay c’è qualche perdita, ma nulla di grave ovviamente. Nel filmato, che è disponibile poco più in basso, non notiamo assolutamente nessun tipo di rallentamento o di freeze ed è forse l’aspetto più importante quando si parla di stabilità. In definitiva, tutte e tre le macchine sembrano in grado di far girare Battlefield 2042 senza nessun tipo di problema piuttosto grave. Merito, forse, del checkerboard implementato da DICE.

Battlefield 2042 è disponibile oramai da circa una settimana per tutti. Il gioco è stato duramente attaccato da tanti utenti, che hanno scelto di “punire” DICE ed Electronic Arts con l’oramai consueta pratica del review bombing. Nonostante le critiche, però, il gioco è ancora uno dei più giocati su Steam.