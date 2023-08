In una recente intervista concessa a GamesRadar, il senior producer Ryan McArthur di DICE ha sottolineato l’importanza cruciale che Xbox Game Pass ha avuto nel lungo percorso di riscatto di Battlefield 2042, aiutando il team di sviluppo a migliorare significativamente la qualità del gioco.

Inutile nascondersi dietro a un dito, Battlefield 2042 era uno dei giochi più attesi del 2021 e il suo lancio fu un autentico disastro, contornato da diverse problematiche che hanno deluso i giocatori, portandoli ad abbandonare presto i server di gioco. Tuttavia, bisogna riconoscere che il team di DICE ha lavorato instancabilmente nei mesi successivi al lancio, proponendo aggiornamenti regolari che hanno notevolmente migliorato il multiplayer, portando il prodotto a uno stato notevolmente migliore.

Uno dei momenti fondamentali di questo percorso di redenzione è stato il lancio su Xbox Game Pass tramite EA Play durante la Stagione 3, nel novembre 2022. Questo evento ha rappresentato un’enorme opportunità per il team di sviluppo, poiché una vasta base di giocatori abbonati al servizio di Microsoft ha avuto la possibilità di provare per la prima volta Battlefield 2042.

McArthur ha dichiarato di essere un grande sostenitore dei servizi come il Game Pass e che per il team di sviluppo è stata un’occasione molto importante. Intraprendere questa iniziativa ha rappresentato una sfida per DICE, poiché il gioco doveva essere all’altezza delle aspettative di tutti quei nuovi giocatori che si sarebbero affacciati grazie all’abbonamento. Questo stimolo ha galvanizzato il team e li ha motivati a migliorare ulteriormente il gioco in vista del suo debutto su Game Pass.

Il senior producer ha sottolineato che la base di giocatori è cresciuta costantemente con l’avanzare delle diverse stagioni. Il team ha dedicato sforzi considerevoli per migliorare il gioco di base e introdurre nuove armi, nonché rielaborare tutte le mappe del lancio.

Guardando al futuro, DICE promette di continuare a impegnarsi per rendere Battlefield 2042 il miglior gioco possibile, fino all’arrivo del prossimo capitolo della serie. McArthur ha spiegato che commettere errori è normale, ma è fondamentale avere l’opportunità di imparare dai essi e migliorare costantemente.

Il prossimo Battlefield sarà una sorta di “ecosistema connesso”. Per quanto ci riguarda, basta che il team riesca effettivamente a capire che cosa non funzioni… magari ascoltando meglio i feedback.