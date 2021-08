Battlefield 2042: la beta sarebbe molto vicina, ecco quando

Battlefield 2042, nuova installazione della celebre saga militaresca di EA e DICE, è programmato per uscire sul mercato il 22 ottobre, ma secondo alcune voci diffuse su internet ci sarebbe una beta fissata per il primo weekend di settembre, ossia tra una manciata di giorni.

L’indiscrezione arriverebbe da una leggerezza di uno streamer tedesco di nome PietSmeit. Il content creator ha fissato nella sua programmazione settimanale del suo canale di Twitch un gameplay della Beta di Battlefield 2042 fissata per sabato 4 settembre. Tale streamer avrebbe già collaborato in passato con EA proprio per questioni legate ai videogiochi di Battlefield, quindi non sappiamo con certezza se si tratti di una sua anteprima concordata con l’azienda o se si tratterà di una beta disponibile per tutti gli acquirenti del gioco. Ricordiamo infatti che chiunque pre-ordini Battlefield 2042 avrà accesso alle beta che ci saranno fino al lancio del gioco, oltre che a piccoli contenuti aggiuntivi in gioco.

Al momento sia EA che DICE sono silenti sulle beta di Battlefield 2042, quindi non possiamo fare altro che sperare che la programmazione su Twitch di PietSmeit indichi proprio la presenza di un test aperto a tutti. Mentre restiamo in attesa di scoprire nuovi aggiornamenti sullo stato di sviluppo del gioco e sui suoi contenuti di gioco, la scorsa settimana sono apparsi i client Beta su Xbox Store, PlayStation Store e su PC: segno che un’open beta sia di prossimo arrivo?

Unser Stream-Plan für die Woche. Der Stream heute Abend ist noch etwas unsicher, weil ich leichtes Fieber habe. Lege mich jetzt ins Bett und bin hoffentlich nachher am Start! pic.twitter.com/0VSxTknQ3C — PietSmiet (@PietSmiet) August 30, 2021

Nel frattempo negli scorsi giorni Nvidia ha stretto una partnership con EA e DICE per regalare una copia di Battlefield 2042 in bundle con l’acquisto di una GPU GeForce RTX della serie 3000 o con una piattaforma che monta tale scheda video, secondo le modalità che vi abbiamo illustrato in questo articolo e come visibile dal sito ufficiale di Nvidia. Per ammazzare l’attesa vi lasciamo alla nostra anteprima della modalità Portal del gioco.