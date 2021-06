Battlefield 2042, l’annuncio fa riempire i server di Battlefield 4

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Battlefield 4 è ricordato oggi come uno dei migliori capitoli della serie di sempre, motivo per cui sempre più utenti ci si sono riversati dopo l’annuncio di Battlefield 2042. I precedenti Battlefield 1 e Battlefield V andavano a mostrare al giocatore dei campi di battaglia decisamente meno moderni di quelli del neo-annunciato titolo, e sebbene fossero opere di grande qualità, in molti continuavano a chiedere un gioco quanto meno odierno da molto tempo.

Va da sé che l’attesa di provare Battlefield 2042 si è fatta davvero incessante, soprattutto dopo l’ottimo video gameplay mostrato durante l’Xbox & Bethesda Games Showcase dell’E3 2021. Con un post pubblicato sul sito ufficiale di Electronic Arts, il community manager di Battlefield ha spiegato che il publisher ha deciso di aumentare la capacità dei server nella regione US West su Battlefield 4. “Abbiamo monitorato la vostra esperienza e notato che i tempi di coda nella regione US West erano molto più lunghi che in altre regioni.” ha affermato.

“Siamo rimasti assolutamente sbalorditi dalla vostra eccitazione e dalle reazioni al recente reveal di Battlefield 2042. Da allora, molti di voi sono tornati in Battlefield 4 per avere già un assaggio del ritorno alla guerra totale”. Su SteamDB, infatti, possiamo notare che agli inizi di giugno 2021 il numero di giocatori presenti sul titolo sono aumentati molto, raggiungendo un picco di 11mila utenti connessi contemporaneamente solo il 13 giugno, giorno della conferenza Microsoft e Bethesda.

Electronic Arts probabilmente si aspettava questa affluenza, dato che ha recentemente offerto Battlefield 4 tra i giochi gratuiti di Amazon Prime Gaming di giugno 2021. Insomma, tutti hanno la possibilità di provare uno dei capitoli più belli di sempre della saga targata EA e DICE, in attesa di scoprire maggiori informazioni su Battlefield 2042 durante l’EA Play Live del 22 luglio. Voi avete ripreso a giocare a Battlefield 4? Fatecelo sapere commentando in calce e restate sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere alcuna novità.