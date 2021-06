Battlefield 2042 non è l’unico progetto su cui DICE è al lavoro

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Dopo un lungo periodo di assenza, la serie di Battlefield sta finalmente per tornare sotto i riflettori. La mancanza di un nuovo capitolo della serie per molti anni sta per essere ripagata con il rilascio di Battlefield 2042. Anche gli appassionati non vedono l’ora di mettere le mani sul titolo, tanto che recentemente anche i server di Battlefield 4 hanno iniziato a riempirsi. Insomma, sembra che Electronic Arts voglia puntare maggiormente sul franchise nei prossimi anni, ora che alcuni nuovi annunci lavorativi potrebbero aver svelato l’arrivo di un gioco inedito della serie.

Su LinkedIn sono apparse alcune proposte di lavoro presso Electronic Arts per lavorare negli studi di DICE come Analyst Manager, UI Visual Scripter, Art Director, Technical Artist (Shaders) e Game Designer. Ad esser particolarmente interessante è però l’annuncio per un Audio Director, che cita in modo diretto lo sviluppo di un nuovo videogioco. Tra le tante informazioni relative al ruolo, non viene fatta alcun menzione della natura né tantomeno del nome del gioco, motivo per cui i dettagli in merito sono estremamente pochi.

Trattandosi di una posizione lavorativa in DICE potremmo naturalmente aspettarci un capitolo della serie di Battlefield, tuttavia in molti ipotizzano che Electronic Arts e lo sviluppatore siano tornati a sviluppare un nuovo gioco di Mirror’s Edge, cosa che farebbe davvero felici gli appassionati dei primi due titoli del franchise. Le aspettative vanno però verso un nuovo Battlefield, magari al vociferato gioco stand-alone battle royale e free-to-play, che sarebbe dovuto essere rilasciato in contemporanea con Battlefield 2042.

Sappiamo già che il prossimo capitolo della serie è pensato per durare molti anni, funzionando quindi come un Game as a Service, tuttavia non è impossibile che Electronic Arts e DICE siano già al lavoro per pensare al prossimo grande Battlefield, magari dando il via a delle fasi preliminari dello sviluppo. Per ora purtroppo queste sono tutte le informazioni in nostro possesso. Tuttavia, sappiamo già che delle novità su Battlefield 2042 giungeranno proprio durante l’EA Play Live del 22 luglio, motivo per cui vi consigliamo di restare connessi sulle nostre pagine per non perdere alcun aggiornamento.