Una delle discussioni più in voga nella community di Battlefield 2042 riguarda proprio le sue classi, e in questo senso si sta muovendo anche il team di sviluppo. In un recente aggiornamento del titolo, EA e DICE hanno riportato che i nuovi passi in avanti del titolo comprenderanno un cambiamento in portante per quanto concerne le classi a disposizione ai giocatori.

Stando a quanto recentemente riportato sul sito di EA, Battlefield 2042 vivrà alcune trasformazioni dal punto di vista della gestione dell’equipaggiamento in game, pur mantenendo il sistema degli specialisti fondamentalmente invariato (quest’ultimo elemento in game è stato estremamente discusso dagli appassionati, spingendo nei confronti di un cambiamento che non pare arrivare dagli sviluppatori).

L’update 3.2 di questo mese inserirà una serie di modifiche dedicate a gadget e all’equipaggiamento: il nuovo aggiornamento mira a limitare le varie modifiche disponibili ai gadget di classe, con l’obiettivo di ispirare nuove build molto più specifiche rispetto al passato. Le recenti dichiarazioni del team, però, hanno nuovamente sottolineato l’obiettivo di rendere ogni arma disponibile sempre, spingendo a una sperimentazione generale più aperta e meno costruttiva dal punto di vista delle classi stesse. I giocatori dovranno e potranno osare, senza ancorarsi a nessun obbligo di “stile” in fase di gameplay, in una visione più aperta dell’approccio in game, almeno secondo gli sviluppatori.

Nel nuovo update di Battlefield 2042, inoltre, i loadout saranno unificati alla classe selezionata, garantendo di avere sempre il proprio equipaggiamento a disposizione anche quando si decide di cambiare specialista. Non ci resta dunque che attendere ed osservare le reazioni della community in relazione a queste novità.

