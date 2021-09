Battlefield 2042: Specialisti si presentano con tanto di gameplay

La febbre per Battlefield 2042 comincia a salire vertiginosamente, con il nuovo titolo targato DICE che è ormai sempre più vicino dall’arrivare sulle attuali console da gioco e su PC. In attesa di poter mettere finalmente le mani sul titolo, i ragazzi del team di sviluppo hanno ancora qualche asso nella manica da voler mostrare. Nello specifico, con l’ultimo gameplay rilasciato qualche istante fa abbiamo potuto fare la conoscenza degli Specialisti che prenderanno parte alle battaglie su larga scala in questo nuovo capitolo della saga FPS.

Il nuovo gameplay è stato pubblicato dal team di DICE sugli account ufficiali di Battlefield, e possiamo vedere nell’arco di un minuto e poco più, tutti gli Specialisti che saranno presenti al lancio in azione. Per il momento, Battlefield 2042 presenterà cinque Specilisti, ognuno con identità diverse e con ruoli e azioni differenti che saranno in grado di compiere all’interno dei campi di battaglia su larga scala.

Come viene specificato in un nuovo post sul sito ufficiale, i giocatori dovranno scegliere il proprio ruolo sul campo di battaglia e formare squadre su misura con il nuovo sistema degli specialisti. Gli specialisti sono basati sulle quattro classi di Battlefield e dispongono di una specialità e un tratto unici. Il resto del loro equipaggiamento è personalizzabile. Scegliendo ed equipaggiando il proprio specialista si potranno creare sinergie all’interno della squadra e affrontare qualsiasi situazione in battaglia sempre al meglio.

Man mano che ci avviciniamo al lancio del nuovo Battlefield apprendiamo sempre più nozioni sui molteplici contenuti che si faranno compagnia nel gioco a partire dal lancio. Vi ricordiamo che manca sempre meno al lancio di Battlefield 2042, il quale uscirà il prossimo 22 ottobre 2021 sulle piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.