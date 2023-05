Battlefield 2042 si appresta a ricevere New Dawn, la quinta e imminente nuova stagione, che come già anticipato negli scorsi mesi non vedrà un nuovo Specialista. Il team di DICE ci ha illustrato le novità e le modifiche che dobbiamo aspettarci con il lancio di Nuova Alba a partire dal 7 giugno e che continueranno ad arrivare nel corso della stagione. L’obiettivo principale è offrire una combinazione di combattimento veicolare e di fanteria che beneficerà del nuovo focus sul gioco di squadra e la gestione della squadra stessa.

Protagonista principale sarà la nuova mappa Reclaimed, un campo di battaglia appartenente al passato – parliamo “dell’era Battlefield 4” – che sarà nuovamente terreno di scontro a distanza di 5 anni dal 2042. Nelle terre incolte e ormai dominate dalla natura della Repubblica Ceca avranno luogo gli spostamenti della fanteria, dei mezzi corazzati e nei suoi cieli non mancheranno di sfrecciare i veicoli del supporto aereo.

Come sempre la mappa sarà strutturata in modo da offrire scontri ravvicinati, a medio raggio e veri e propri conflitti con mezzi da combattimento. In posizione A1 ci si muove tra i resti del deragliamento di un treno che per apertura degli spazi e flusso di gioco è una zona progettata per veicoli e fanteria che ingaggiano a medio raggio. Proseguendo ci si sposta in una zona di atterraggio per la consegna di rifornimenti, ideale per scontri ravvicinati. Dall’alto il fuoco degli elicotteri può abbattere gli alberi per aprire nuove linee di tiro.

Nel settore C1, una turbina abbandonata, è stato realizzato uno spazio interno più chiuso per favorire gli scontri ravvicinati, mentre dal tetto possono arrivare i colpi del fuoco incrociato per maggiore dinamismo. Il combattimento in spazi stretti prosegue in C2 tra vari tipi di coperture di diverse estensioni.

In D1 si raggiunge un bunker, un’area dimenticata scavata nel fianco di una montagna vicina. La sua stanza centrale si collega a uno stretto corridoio che offre anche in questo caso combattimenti ravvicinati. A detta di DICE è l’area di gioco più bella della mappa. In E1, tra silos di carburante, svettano quattro torri centrali e reti stradali per un’alta concentrazione di combattimenti tra carri armati in un layout circolare pensato appositamente per i veicoli.

Armi e Gadget Nuova Alba

Data la varietà della mappa Reclaimed, un’arma come l’XCE BAR, un fucile bolt-action ad alta precisione, è progettato per ingaggiare il nemico a varie distanze grazie a un’ampliata capacità di equipaggiare accessori che affianca il suo elevato potere di arresto.

Il GEW-46 è un altro fucile d’assalto bolt action, che offre un’elevata stabilità con brevi raffiche di fuoco. Ottimo per le distanze a medio raggio. Il BFP.50 è un potente cannone portatile che aggiunge all’arsenale disponibile un’altra arma da fianco che infligge ingenti danni a distanza ravvicinata.

Per tutta la stagione 5 saranno aggiunte versioni rielaborate delle armi The Vault che potranno montare accessori e skin per una maggiore personalizzazione in linea con quella di Battlefield 2042. Ad inizio stagione potremo utilizzare l’M16A3, l’ACW-R, L’A91, l’M416 oltre agli MTAR-21 e AEK-971.

Tra i gadget figurano la granata a molla, più piccola delle normali granate ma che rimbalza in aria prima della detonazione causando molti danni ai nemici di fanteria, le granate anticarro che esplodono all’impatto contro i veicoli e le mini granate che possono essere lanciate più velocemente e più lontano di quelle normali.

Revisioni delle mappe e miglioramenti di gioco

Dal lancio alla Stagione 5, Battlefield 2042 è già passato per innumerevoli “nuove albe”, infatti nel corso degli anni il gioco ha cambiato spesso faccia prima in modo più rimesso e poi con aggiornamenti che hanno in corso d’opera cercato di sterzare direzione con maggior forza, come con l’aggiunta di un sistema di classi.

Uno degli obiettivi principali è sempre stato quello di rimettere mano anche a tutte le mappe di gioco per migliorarne la navigabilità e per creare dei punti di ingaggio più vicini agli obiettivi, un passaggio necessario se pensiamo al non proprio azzeccato design iniziale che lasciava il fianco a molte critiche.

Finalmente anche Clessidra riceverà un aggiornamento. Una delle peggiori mappe di tutto il pacchetto secondo la mia personale esperienza di gioco, verrà ridotta di dimensioni e vedrà nuove opportunità di copertura lungo i percorsi principali e le strade più battute. In primis è stata potenziata la presenza militare quindi ora appaiono postazioni fortificate da sfruttare per avanzare.

Clessidra verrà aggiornata anche visivamente per ottenere quel feeling di distruzione che Battlefield 2042 evoca e saranno quindi più evidenti i passaggi del combattimento e i grattacieli che un tempo erano integri saranno ora avvolti dalle fiamme. Il ponte è crollato lasciando al suo posto un grande cratere e una sezione sotterranea per nuove opportunità di combattimento. Il sottopassaggio è disseminato di veicoli distrutti per un’intensa azione ravvicinata.

Come parte dell’aggiornamento compreso con la Stagione 5 è incluso il miglioramento della gestione della propria squadra e degli ordini di squadra da impartire agli altri membri del gruppo quando si vestono le veci del caposquadra. Per facilitare il giocare in gruppo, sarà più fluido creare una nuova squadra o unirvi a un team già esistente. Un aggiornamento un po’ tardivo, ma che spero riesca a rendere meno stressante a volte giocare con gli amici e non.

Nel corso della stagione arriveranno anche nuovi aggiornamenti per migliorare l’esperienza generale di gioco. Il team è impegnato anche nel far emergere maggiormente le caratteristiche dei veicoli, nell’introdurre nuovi sistemi d’armi a tecnologia termica e anti aerea, e continua l’impegno per portare esperienze settimanali in Portal.

Come per le stagioni precedenti, sarà presente un evento di metà stagione e non mancherà il Pass Battaglia da conquistare. Ciò significa nuove skin, oggetti, boost a seconda della versione in proprio possesso tra premium e gratuita. Per ringraziare chi ha da sempre sostenuto il gioco, i possessori del Pass Anno 1 riceveranno anche una skin epica e un XP booster durante le prime due settimane della stagione 5 che vi ricordiamo è prevista per il 7 di giugno.