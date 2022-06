La situazione di Battlefield 2042 richiederà a DICE un lungo impegno, che si estenderà per diverso tempo. A confermarlo è la general manager Rebecka Coutaz, in un’intervista con GamesIndustry.biz, svelando che nel corso dei prossimi anni lo studio sarà occupato nel mantenere attivo lo shooter.

“Al momento ci stiamo concentrando solamente su Battlefield 2042. Non c’è tempo per altri progetti e questo è quello che vogliamo fare”, le parole della Coutaz dichiarate durante l’intervista. La speranza di vedere dunque un nuovo Mirror’s Edge oppure un altro titolo svanisce davanti a queste dichiarazioni. La finestra temporale? Circa tre anni. “In tre anni vogliamo che questo sia il first person shooter che DICE vuole che sia e questo è il nostro obiettivo”, ha concluso la general manager per quanto riguarda il supporto e l’obiettivo del team di sviluppo per recuperare il titolo, non partito proprio benissimo a causa di una serie di problemi di svariata natura.

Il supporto a Battlefield 2042 ha già cominciato a dare i suoi frutti. “I giocatori si stanno divertendo con le mappe e i contenuti che abbiamo pubblicato e questo ci fa sentire meglio”, le parole della general manager dichiarate in merito al lancio della Stagione 1. Si tratta di una chiara indicazione su come andrà avanti il supporto al gioco: la pubblicazione a cadenza regolare di nuovi contenuti, tra nuove stagioni e probabilmente anche una serie di DLC ed espansioni.

Chiaramente la natura dei prossimi contenuti del gioco sono ancora sconosciuti. Con Vince Zampella alla guida del franchise, però, è molto probabile che il team stia lavorando anche a una serie di modifiche per bilanciare al meglio il gameplay e l’esperienza generale degli utenti. Sarà però necessario attendere alcuni mesi prima di poter scoprire esattamente quali nuovi add-on saranno inseriti nel gioco. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.