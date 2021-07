Battlefield 2042: torna una mappa molto amata, indizio nel teaser

Domani sera assisteremo finalmente ad un nuovo evento EA Play in cui la compagnia statunitense presenterà una serie di novità all’interno di uno show ricco di annunci di vario genere. In attesa che arrivi l’ora X, però, alcuni account ufficiali stanno già stuzzicando gli appassionati con una serie di indizi e teaser molto interessanti. Uno di questi riguarda il nuovo Battlefield 2042, e nasconde in un brevissimo video proprio un indizio che sta facendo entusiasmare parecchio tutti i fan affezionati ad uno dei capitoli più amati del brand FPS di DICE.

Ad accorgersene sono stati proprio un gruppo di appassionati, i quali hanno pubblicato su Reddit una serie di contenuti che svelano il possibile ritorno di una mappa di Bad Company 2 nel nuovo attesissimo Battlefield 2042. Parliamo della mappa Valparaiso, e come stanno facendo notare gli utenti online, è possibile scrutare alcuni paesaggi della mappa classica proprio all’interno del recente teaser pubblicato sull’account ufficiale del gioco di prossima uscita.

Parliamo di una delle mappe preferite dai fan di Battlefield Bad Company 2, e questi frame scovati all’interno dell’ultimo teaser hanno scaturito la curiosità di moltissimi appassionati. Gli scatti che girano in rete mettono in comparazione alcune parti del video teaser di oggi con delle immagini della mappa Valparaiso, e non ci sono dubbi; sembra proprio che in Battlefield 2042 i giocatori potranno tornare in uno dei campi di battaglia più iconici e amati dell’intera saga DICE.

It looks like Valparaiso might be returning to #Battlefield 2042 as one of the fan-favorite maps from Bad Company 2. Hopefully! 🙃

Nice catch by using photoshop with the in-game teaser, u/VickeP. Credit to @Croissantindm and u/woessss too. Via Reddit https://t.co/mExXxJBxft. pic.twitter.com/hGc0ns9ADW

— Battlefield Bulletin (@BFBulletin) July 20, 2021