Battlefield 2042: tutte le novità del primo aggiornamento

Domani sarà il grande giorno di Battlefield 2042, l’attesissimo FPS targato Electronic Arts che sembra avere tutte le carte in regola per diventare il vero rivale di Call of Duty e, sotto certi punti di vista, superarlo come potete leggere dalla nostra recensione uscita in questi giorni. EA e DICE non sono rimasto lì a guardare e proprio intorno alle 09:00 di questa mattina hanno rilasciato un mini aggiornamento per risolvere alcuni piccoli problemi.

Il team di sviluppo ha infatti messo offline i server per un’ora, precisamente dalle 09:00 alle 10:00, avvisando gli utenti successivamente con un post sul proprio profilo ufficiale Twitter. Il primo aggiornamento di Battlefield 2042 avrebbe migliorato alcuni piccoli fastidiosi problemi. Da segnalare, quindi, la riduzione dei fenomeni di stuttering, che si verificavano in alcune mappe. Migliorate le animazioni dei personaggi che ora risultano essere più fluide, realistiche e dinamiche.

Sul sito ufficiale di EA, è presente una lista di tutti i miglioramenti effettuati durante questo piccolo aggiornamento, Ovviamente sono stati risolti anche qualche bug riscontrato qua e là, testimoniando come il team voglia che il titolo sia estremamente giocabile già dal day 1.

What's fixed? 🛠️ Fixes targeted at improving Server Stability and instances of Rubber Banding 💽 Fixes for Hazard Zone, including improvements to Specialist Selection on PC 🛡 Fixes helping to smooth out the experience ahead of World Wide Launch Notes: https://t.co/ltGg5QVZXn — Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) November 17, 2021

Già dalla beta si erano capite le qualità di Battlefield 2042. Nonostante la mancanza di una campagna single player il team di sviluppo, focalizzandosi solo sul comparto multigiocatore, ha creato un titolo davvero ambizioso, non certamente il migliore della serie, ma sicuramente uno dei più divertenti specialmente se giocato con gli amici. Cosa ne pensate del nuovo Battlefield? Lo giocherete? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata, come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire ogni eventuale informazione aggiuntiva, o aggiornamento, riguardante il titolo.