Battlefield 2042, un selezionato gruppo di giocatori potrà provarlo in anticipo

Il rinvio di Battlefield 2042 non impedisce ad Electronic Arts di continuare a fare i suoi test interni. In attesa della beta di pubblica, che potrebbe debuttare nel corso del prossimo ottobre (come riportano alcuni rumor piuttosto insistenti), oggi è emerso che alcuni fortunati giocatori potranno perdere parte ad un altro, importante playtest.

Andiamo con ordine: dei test tecnici di Battlefield 2042 si parla oramai da molto tempo. I primi sono stati addirittura sulla bocca di tutti a causa di enormi problemi con la versione PlayStation 5, che ha costretto DICE a rinviare il tutto sulla console di Sony. Oggi, Tom Henderson, giornalista e insider vicino al mondo Electronic Arts ha affermato che il publisher di Redwood sta inviando alcuni inviti per un altro test, che si terrà tra il 28 e il 30 settembre. Viene richiesto di avere un’ora libera per la sessione e si sa già che il tutto sarà incentrato su un first person shooter.

Con tutte queste informazioni, incluse quelle relative all’hardware (che non sono nient’altro che un computer, un microfono ed una webcam) è facile pensare che Electronic Arts e DICE si stiano preparando ad un altro test tecnico di Battlefield 2042. Con il rinvio, che ha spostato la data di uscita del gioco al 19 novembre 2021, sembra proprio che eventuali prove del genere possano ripetersi anche dopo la beta e prima del lancio. D’altronde il progetto naviga ancora in ottime acque come dichiarato da DICE stessa e il rinvio servirà solamente per ottimizzare il tutto. Naturale, dunque, che anche l’utenza possa essere coinvolta in questo processo.

Interesting enough EA also sent out a survey for playtesters today for a 1 hour slot between Sept 28th – Sept 30th.

No word on what the game is, but the questions in the survey were FPS focused.

No tech requirements either, just a computer or laptop, a mic, and webcam.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 15, 2021