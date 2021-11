Battlefield 2042: un’importante feature ormai è superata per DICE

Sin da quando il freschissimo Battlefield 2042 è stato lanciato pochissimi giorni fa, esattamente il 26 novembre, tantissimi utenti si sono accorti che al titolo mancava una feature piuttosto importante e che solitamente è presente in tutti i giochi di punta e non. La funzionalità in questione è la chat vocale, importantissima soprattutto per quando si prende parte a delle partite dove non si conosce nessuno, ma anche per gruppi di giocatori già formati in game. Ebbene, pare che l’eventuale aggiunta di essa all’interno del titolo non sia una priorità tra i piani degli sviluppatori.

In un recente tweet di DICE, la software house parla di come stia ascoltando le critiche degli utenti, e nonostante specifichi che alcune delle funzioni che ancora mancano siano comunque rilevanti per l’azienda, si riferisce alla chat vocale come una funzionalità ormai obsoleta.

Non ci è voluto molto per generare una discussione su ciò che è stato detto riguardo una funzionalità che la maggior parte dell’utenza ritiene non solo necessaria, ma essenziale. Soprattutto in un gioco del genere, dove la collaborazione all’interno della squadra è estremamente importante, la comunicazione deve assolutamente esserci, altrimenti le partite saranno costituite da membri del team che faranno tutto in solitaria per via della mancanza di coordinazione.

TIL that @EA_DICE thinks scoreboards and voice chat are legacy features 🤔 pic.twitter.com/z43Sycl4YE — Tom Warren (@tomwarren) November 26, 2021

Tutto ciò, assieme a svariati altri motivi, potrebbe costituire il motivo che ha portato Battlefield 2042 ad essere vittima del review bombing a pochissime ore dal lancio. Ad ogni modo, gli sviluppatori stanno ascoltando attentamente l’utenza, come abbiamo potuto vedere dai contenuti del primo aggiornamento, per cui è possibile che sia soltanto questione di tempo prima che si accorgano che i giocatori ritengono essenziali la chat vocale all’interno del titolo.