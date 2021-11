Battlefield 2042: uno dei suoi punti di forza sembra essere stato ridimensionato

Battlefield 2042 è indubbiamente uno dei titoli più influenti che sono stati rilasciati nel corso di questo anno. L’opera, rilasciata soltanto poco più di una settimana fa, sta riscuotendo un discreto successo, arrivando ad essere il titolo più giocato su Steam nonostante sia purtroppo stata vittima del review bombing per via di vari problemi. Uno dei fattori che hanno portato gli utenti a così tante lamentele riguarda anche la decisione degli sviluppatori di non implementare una determinata feature, e pare che da poco sia emerso a galla che persino un altro elemento importante del prodotto non ha ricevuto la cura che la software house aveva in mente di dedicargli.

L’elemento in questione riguarda la distruzione di scenari, un fattore estremamente importante per titoli del genere, che aiuta a rendere l’esperienza di gioco ancora più immersiva e interattiva. Il piano degli sviluppatori riguardo ciò era quello di dare totale libertà all’utenza di poter sfogare la propria distruttività sulla maggior parte delle strutture presenti all’interno delle mappe, compresi interi palazzi o grattacieli.

Ebbene, pare che purtroppo i piani di DICE siano stati troppo ambiziosi, e che quindi non siano andati a buon fine. La casa sviluppatrice spiega infatti che nonostante avesse parlato di una distruzione di scenari più imponente di quelle passate, abbia dovuto tirarsi indietro su certi aspetti per varie problematiche. I motivi in realtà sono piuttosto comprensibili: per prima cosa, si tratta di una feature che neanche gli hardware di oggigiorno avrebbero potuto reggere a dovere. In secundis, semplicemente, non avevano abbastanza tempo a disposizione per sviluppare il tutto nel migliore dei modi.

Il fatto che tutto ciò sia stato momentaneamente escluso non nega la possibilità che il piano possa essere ripreso in un futuro non troppo lontano, quando le tempistiche e gli hardware saranno adatti. Nel frattempo non c’è di certo da annoiarsi all’interno di Battlefield 2042, il quale offre svariati modi per divertirsi, come la modalità Portal per gli amanti del battle royale.