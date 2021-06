Battlefield 3 si trasforma in un battle royale con questa fantastica mod

Quando qualche settimana fa abbiamo assistito all’annuncio di Battlefield 2042, molti appassionati della serie DICE e EA sono rimasti leggermente delusi dall’apprendere della mancanza di una modalità battle royale. Ormai tale tipologia di gioco multiplayer si è sedimentata parecchio all’interno del mercato, creando nel tempo una folta community molto interessata alle varie sfaccettature del genere.

La buona notizia per i fan di Battlefield è che DICE sembrerebbe al lavoro su un secondo progetto tutto incentrato su un battle royale stand alone. Non sappiamo quando il tutto verrà presentato, perciò ci potrebbe voler del tempo e un po’ di pazienza. Nel frattempo, però, c’è una mod per Battlefield 3 che trasforma l’amatissimo capitolo del franchise FPS in un vero e proprio battle royale con tutti gli stilemi classici a cui il genere ci ha abituato in questi anni.

Nello specifico, un gruppo di modder sta attualmente lavorando a questa mod per Battlefield 3. Di recente sono stati rilasciati alcuni dettagli, come per esempio la mappa di gioco, che si basa su una delle mappe del DLC End Game, Kiasar Railroad. A questo campo di battaglia sono poi state aggiunte tutte le più classiche meccaniche da battle royale come i loot sparsi per l’ambiente di gioco, un sistema di ping, il lancio dall’aereo a inizio partita e tutte le classiche meccaniche che abbiamo imparato a conoscere grazie agli svariati titoli usciti in questi anni.

Al momento il team che sta sviluppando questa mod è ancora al lavoro per ottimizzare e sistemare al meglio la modalità di gioco che sta per trasformare il multiplayer di Battlefield 3. Prima di rendere la mod giocabile e disponibile a tutti, i modder vogliono finire di implementare le ultime cose, come per esempio un sistema dedicato all’inventario. Solo quando sarà inserito e verrà collaudato allora la mod potrà iniziare ad essere resa pubblica.