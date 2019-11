Battlefield 5 e Generation Zero sono giocabili gratuitamente per tutto il weekend

Ottime notizie in vista: sia Battlefield 5 che Generation Zero sono giocabili gratuitamente durante questo fine settimana.

Ottime notizie in vista: questo fine settimana sono infatti ben due i titoli che si possono giocare gratuitamente e in entrambi i casi si tratta di FPS, sebbene tra loro radicalmente diversi per gameplay e tipo di produzione. Il primo, nonché molto probabilmente il più celebre tra i due, è Battlefield 5 mentre il secondo titolo giocabile gratuitamente, in questo caso su Steam, è l’indie Generation Zero di Avalanche Studios.

Battlefield 5 potrà essere provato gratuitamente fino a domani, domenica 3 novembre 2019 su Origin, PlayStation 4 e Xbox One. Generation Zero, invece, resterà gratuito per un giorno in più: potremo infatti giocare all’opera di Avalanche Studios fino al prossimo lunedì, il 4 novembre 2019.

In Battlefield 5, durante la prova gratuita, potremo mettere le mani su qualsiasi modalità e mappa del multiplayer, oltre che provare il capitolo 5. Potete trovare maggiori dettagli sulla prova direttamente qui. In Generation Zero i giocatori avranno invece in questi giorni libero accesso all’intero titolo. Maggiori dettagli sono disponibili qui.

Per chi non conosce il titolo dello studio indipendente, Generation Zero è un action che permette di giocare da soli o insieme ad altri tre giocatori in un open world ambientato in una Svezia post apocalittica degli anni ’80 in cui la nazione è stata invasa da robot letali che risalgono alla Seconda Guerra Mondiale. La visuale del gioco è in prima persona e alcuni elementi del gameplay sono ripresi anche dal genere stealth.

Che ne pensate di questa notizia e dei titoli resi disponibili gratuitamente durante questo fine settimana? Ne approfitterete per provare uno dei due giochi o né Generation Zero né Battlefield 5 hanno attirato la vostra attenzione? Fateci sapere quali sono i vostri piani a riguardo direttamente nei commenti!