Battlefield 5: una modalità è stata cancellata

Cattive notizie per i giocatori di Battlefield 5: Dice ha infatti recentemente annunciato di aver cancellato definitivamente una modalità per il proprio titolo. A cadere sotto la scure è stato in particolare la tanto attesa modalità competitiva 5vs5.

Ad annunciarlo è stato direttamente con un post sul sito di EA il senior producer del titolo Ryan Mcarthur. Dietro tutto ciò sembra esserci soprattutto il fatto che tale modalità non era riuscita a catturare l’interesse del pubblico, con la conseguente decisione da parte della software house di spostare le forze su altro.

Ecco qualche estratto esplicativo direttamente dal post in questione: “Il nostro focus sul migliorare l’esperienza complessiva di gioco e aggiungere i contenuti richiesi dalla community ci ha portato a fare un passo indietro per quanto riguarda i nostri piani sulla modalità 5vs5 competitiva. Decidere di non creare questa modalità è stata una decisione particolarmente difficile ma vitale per conseguire il nostro obiettivo di miglioramento continuo. Questo cambiamento ci permetterà di conseguire meglio la nostra promessa di portarvi contenuti che amate e nuovi modi per giocare alle modalità preesistenti”

Mcarthur ha inoltre parlato dei prossimi update del titolo. Il 4.4 conterrà, tra le altre cose vari fix ed un aumento del rank massimo mentre il 4.6, atteso per settembre, vedrà l’esordio della mappa Operazione Undergroundi su diverse modalità di gioco.

