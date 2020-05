Battlefield 6, EA fornisce un aggiornamento sullo sviluppo del gioco PS5 e Xbox Series X

Dopo un andamento molto altalenante di Battlefield 5 fin dal suo rilascio a fine 2018, DICE Stoccolma, lo studio che si occupa dello sviluppo della saga fin dai suoi albori, ha comunicato da poche settimane la fine del supporto all’ultimo capitolo del brand, che dopo un ultimo grande aggiornamento atteso per i primi di giugno non riceverà più nuovi contenuti. Nel frattempo, lo studio si sta concentrando sulla progettazione di Battlefield 6, e in occasione di un bilancio finanziario, il publisher Electronic Arts ha fornito nuovi dettagli sull’andamento del nuovo capitolo.

Dopo l’ultimo incontro con gli azionisti, i vertici di EA hanno confermato che lo sviluppo di Battlefield 6 procede senza intoppi, come programmato dalla tabella di marcia. Andrew Wilson, CEO di EA ha fornito nuovi dettagli sulla questione: stando a quanto dichiarato, i lavori sul capitolo procedono molto bene, ora che il team di sviluppo può concentrarsi esclusivamente sul nuovo progetto, ed EA si ritiene molto soddisfatta del lavoro svolto da DICE, sebbene il team stia lavorando adottando una condizione di smart working da casa, dopo il lockdown forzato in buona parte del globo.

Nonostante la scissione per cause interne delle due software house DICE Stoccolma e DICE Los Angeles, che nel corso degli anni si sono passate la palla per lo sviluppo dei capitoli di Battlefield, come comunicato, i lavori sul nuovo titolo procedono senza problemi, sebbene da ora in avanti lo sviluppo dei capitoli futuri sarà affidato nelle sole mani della compagnia di Stoccolma. Puntando un occhio sull‘ambientazione di Battlefield 6, non si hanno ancora informazioni certe sulla trama e sull’universo in cui il gioco si ambienterà: secondo le prime voci di corridoio, la serie vedrà un ritorno ai tempi odierni, abbandonando i temi delle due guerre mondiali.

Ricordiamo, per finire, che Battlefield 6 è atteso per la fine del 2021, e sarà rilasciato per PS5, Xbox Series X e PC, anche se un lancio cross-generazionale del titolo non è da escludere. Diteci, voi cosa vi aspettate la prossimo capitolo? Vi piacerebbe un’ambientazione moderna del gioco, in stile Battlefield 4?