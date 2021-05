Battlefield 6, l’Alpha ha una data di lancio?

Nelle ultime settimane abbiamo visto una quantità esagerata di rumor e leak riguardo Battlefield 6. Ormai è evidente che molti contenuti stanno sfuggendo dalle mani di Electronic Arts e DICE, che stavano sicuramente pianificando di annunciare tutte le novità sul nuovo Battlefield durante un evento dedicato. Ricordiamo infatti come sia trapelata prima la modalità battle royale e poi, negli ultimi giorni, il trailer di annuncio completo. Oggi veniamo a scoprire un’altra interessante informazione, probabilmente tra gli ultimi leak che riguardano il titolo.

Secondo Tom Henderson, insider che ha fornito dettagli su Battlefield 6 prima di molti altri, anche l’alpha del gioco ha una data di lancio prefissata. Infatti, Henderson ha affermato in un tweet che l’alpha di Battlefield 6 si terrà a luglio 2021. Sempre secondo il leaker, EA rivelerà la versione di prova direttamente nel corso del prossimo EA Play: “potrebbe essere un annuncio del tipo ‘ah, e l’Alpha di Battlefield è giocabile da adesso‘, alla fine dell’evento”.

Tom Henderson crede, quindi, che Electronic Arts abbia intenzione di rilasciare a breve l’alpha di Battlefield 6, dando a tutti i giocatori la possibilità di provarlo. Ciononostante, le tempistiche che lui stesso ha riferito non sono coerenti: l’EA Play si terrà il 22 giugno, ma lui parlava di luglio 2021. La data di lancio dell’alpha dovrebbe essere quindi il 22 giugno 2021, sebbene non sia ancora certa neanche questa informazione.

The #BATTLEFIELD Alpha should be July, with the announcement being made at EA Play. Could be a "Oh and the Battlefield Alpha is available to play right now" type of deal at the end of the event.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 29, 2021