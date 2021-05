Battlefield 6: spunta online il trailer completo

Ci siamo quasi, a giugno Electronic Arts dovrebbe mostrare il primissimo trailer di Battlefield 6, nuovo capitolo di una delle saghe più amate dal pubblico. Sappiamo bene come il quinto episodio non abbia riscontrato il successo sperato nonostante una modalità multiplayer molto solida e divertente, ma tutto sommato a distanza di 2 anni dal rilascio di quest’ultimo sembra che il sesto titolo del franchise sia curiosamente uno dei più attesi del momento.

Sia l’azienda americana che DICE non hanno rivelato molto a riguardo ma, come capita spesso nell’era di internet, i leaker hanno cercato di tirare fuori più informazioni possibili. Eccoci di nuovo qua quindi ad informarvi che il trailer sta già girando sul web da diverse ore ormai e si sta diffondendo a macchia d’olio. C’è da dire che il breve filmato dalla durata esigua è stato registrato con mezzi davvero poco sufficienti, mostrando solo le immagini trapelate in rete diversi giorni fa.

Purtroppo era davvero questione di tempo, da settimane gli insider si erano messi sotto per scoprire dettagli succosi a riguardo visto che né EA né DICE hanno dichiarato nulla di ufficiale a riguardo tenendosi tutto per il giorno fatidico, che sarebbe dovuto essere intorno al 10 giugno secondo Jeff Grubb. Nel caso potete visionarlo proprio qui di seguito anche se, lo ripetiamo, non è nulla di così sconvolgente.

Nonostante il trailer abbia fatto il giro del mondo ed il fattore sorpresa sia ormai rovinato è possibile che gli sviluppatori anticipino l’evento mostrandolo per intero ed in HD proprio in questi giorni. Non si hanno notizie certe su Battlefield 6 ma sembra che il capitolo sia ambientato davvero nel 2030 ed i leak apparsi diversi mesi fa si siano rivelati alla fine veritieri. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutti i dettagli in merito.