Sempre più spesso ci troviamo davanti a notizie di rimozioni di titoli molto apprezzati dai vari store digitali online. Giusto qualche giorno fa abbiamo raccontato della storia del noto youtube The Completionist, il quale ha deciso di acquistare tutti i giochi presenti sugli eShop di Nintendo Wii U e Nintendo 3DS; questo per ovviare alla chiusura definitiva dei due store. Oggi, invece, scopriamo che EA sta per eliminare dai propri negozi digitali ben quattro giochi, tra cui tre capitoli di Battlefield molto amati dai fan.

L’annuncio è arrivato nelle scorse ore direttamente da Electronic Arts e DICE, con le due compagnie che hanno svelato tutti i dettagli riguardo all’eliminazione dei titoli dal proprio store digitale. I giochi in questione sono tre capitoli della serie FPS di DICE, ovvero: Battlefield 1943 e i due capitoli della sotto saga Bad Company. Questa inaspettata novità ha preso in contropiede i fan della serie, non proprio felici di sapere che non le tre esperienze spariranno per sempre dagli store.

I titoli menzionati abbandoneranno i negozi digitali a partire dal prossimo 28 aprile 2023, quindi avete ancora poco più di un mese prima di fare vostre queste tre esperienze fondamentali per il genere FPS. In seguito DICE ha dichiarato che questo addio è legato a doppio filo alla chiusura dei server dei giochi che avverrà il prossimo 8 dicembre 2023. Nonostante questo, però, il team dis viluppo ha confermato che le campagne in single player dei due capitoli di Bad Company potranno essere sempre giocate.

Il gioco che soffrirà di più da questo addio agli store, sarà sicuramente Battlefield 2042, dato che è l’unica esperienza totalmente multiplayer dei tre titoli già citati.

