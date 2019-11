Battlefield, DICE sta assumendo personale per il prossimo capitolo della serie, arriverà nel 2022

Ottime notizie per i numerosissimi fan della celebre saga di Electronic Arts: a quanto pare i lavori per il prossimo Battlefield stanno entrando finalmente nel vivo e DICE sta attualmente assumendo del nuovo personale per facilitare l’intero processo di lavoro.

A rivelarlo è stato direttamente il game mode designer di DICE che, tramite un post sul proprio profilo di Twitter, ha condiviso le posizioni attualmente aperte presso la celebre software house.

The next Battlefield will come in fiscal year 2022 & we're running 2 live service games..

So we're starting to ramp up @EA_DICE in Stockholm!#Gamedev friends let me know if you're interested in joining us for the next big thing!#gamejobs #gamedevjobshttps://t.co/ttI2DL45xj

