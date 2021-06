Battlefield: finalmente ci siamo! Svelata la data di presentazione del nuovo gioco

Nel corso dell’ultimo mese ne abbiamo sentite e viste di tutti i colori, ma finalmente ci siamo, stiamo per ricevere le prime informazioni ufficiali sul nuovo capitolo principale della serie Battlefield. Le voci di corridoio si sono susseguite a ritmi incalzanti, con molti rumor che hanno provato a fare luce con largo anticipo a una serie di dettagli come: l’ambientazione, la modalità multigiocatore e varie novità. Bene, tra non molto sapremo se questi rumor erano fondati o meno.

Ora l’annuncio arriva direttamente dalla pagina ufficiale di Battlefield, la quale qualche istante fa ci ha comunicato che la presentazione del nuovo capitolo targato DICE ed Electronic Arts avverrà il prossimo 9 giugno. L’attesa sta quasi per giungere al termine quindi, con poco più di una settimana che ci divide dal primo appuntamento comunicativo ufficiale che ci mostrerà (speriamo) anche una prima porzione di gameplay del nuovo capitolo del franchise FPS made in DICE.

L’annuncio pubblicato sui canali ufficiali, al momento, non ci lascia ulteriori informazioni se non l’orario in cui l’annuncio prenderà vita, ovvero a partire dalle ore 16:00, ora italiana. Il brevissimo teaser non ha più nient’altro da comunicarci, se non il classico logo di Battlefield che in questo filmato si mostra con un colore inedito per la saga. I vari glitch che si possono vedere nel teaser, invece, lasciano pensare al ritorno ad un mood più moderno, come uno dei molti rumor faceva intendere.

Ad oggi questo è tutto quello che sappiamo riguardo all’annuncio ufficiale del prossimo capitolo della saga di Battlefield. L’appuntamento è fissato quindi per il prossimo 9 giugno alle ore 16:00, e non vediamo l’ora di poter mettere gli occhi sulla nuova produzione DICE e EA per scoprire dove ci porterà il futuro di questa IP.