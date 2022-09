Electronic Arts ha appena annunciato un nuovo team che si unirà alla famiglia creata dallo studio. Si tratta di Ridgeline Games, guidata da Marcus Lehto che molti conosceranno come co-creatore della serie Halo. La nuova squadra, con sede a Seattle, avrà il compito di sviluppare un nuovo titolo dell’universo di Battlefield incentrato sulla campagna single player.

Lehto, nel ruolo di Game Director e CEO di Ridgeline Games, si è detto onorato di poter collaborare con DICE e Ripple Effect. Inoltre, lo sviluppatore è entusiasta della possibilità di espandere la narrativa e i personaggi della serie Battlefield. Inoltre, dopo Battlefield 2042, la serie torna finalmente ad avere una campagna single player cosa che, siamo certi, farà felici moltissimi giocatori.

Con oltre 20 team al lavoro sul franchise, Respawn ed EA si dicono entusiasti di poter accogliere anche Marcus Lehto e Ridgeline Games tra le proprie fila. L’aiuto di sviluppatori esperti e creativi abituati a questo genere di titoli sarà sicuramente un bene per la serie di Battlefield. Vince Zampella, a capo del franchise, ha inoltre affermato che lo studio è costantemente pronto ad investire fondi sulla serie. Solo in questo modo, infatti, il titolo FPS potrà tornare ai livelli ai quali ci ha abituato negli anni passati e rilanciarsi dopo gli ultimi capitoli piuttosto anonimi.

Dopo l’acquisizione di Call of Duty che adesso è oggetto di contese tra Sony e Microsoft, questo nuovo titolo della serie Battlefield potrebbe davvero rilanciare la saga. Infatti, se davvero il rivale fosse un’esclusiva Xbox, il titolo sviluppato da Ridgeline Games potrebbe approfittare e ottenere vendite enormi. Tuttavia, è decisamente presto per speculare su queste possibilità. Al momento, sappiamo soltanto che l’FPS ha in programma un nuovo titolo incentrato sul single player. Inoltre, non sono ancora trapelate informazioni su una possibile data di uscita, il che rende plausibile che essa non sia troppo vicina.