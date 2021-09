Battlefield Mobile: il gameplay si mostra per la prima volta

Battlefield sta per arrivare per la prima volta sul mercato mobile con un nuovo gioco sviluppato da Alex Seropian, il co-creatore di Halo. Il gioco è ancora in lavorazione e non è data ancora sapere una finestra di lancio precisa, ma EA in questi giorni ha lasciato provare una versione alpha nelle isole Filippine e in Indonesia.

Sì sa, il mercato mobile va fortissimo nei paesi asiatici. È proprio qui infatti che EA ha voluto lanciare i primi test del nuovo Battlefield Mobile, gioco destinato a far presa sui giocatori in portabilità. Dopo le prime immagini spuntate a inizio mese, ora su YouTube, come segnalato da GameSpot, in questo momento possono trovarsi diversi gameplay registrati nel corso dell’Alpha Test. Tra i video è possibile dare un primo sguardo ai controlli di gioco, al funzionamento del combattimento e dei veicoli, e ai processi di distruzione che sono il vero marchio di fabbrica della saga militaresca.

La mappa su cui si sono svolti i test sembrerebbe essere il Grand Bazaar, e malgrado una grafica datata e sicuramente ancora provvisoria, il gioco sembrerebbe un classico Battlefield trasposto su mobile: insomma, tutto nella norma. Battlefield mobile sarà un gioco free-to-play con acquisti in-app che prevedono microtransazioni. Gli oggetti acquistabili, tuttavia, sono esclusivamente cosmetici secondo quanto afferma EA. Ci saranno anche dei pass battaglia che andranno in sincronia con le versioni console e PC di Battlefield, e quindi anche con il nuovo 2042 in arrivo a novembre dopo lo scorso rinvio.

Lo sviluppo di questo titolo è affidato a Industrial Toys, una software house sotto l’ala protettrice di EA che è specializzata proprio nel mercato mobile. A proposito dell’azienda, EA ha rilasciato le seguenti parole: “Abbiamo costruito un team dedicato qui a Industrial Toys, pieno di esperti di sviluppo di giochi per cellulari che guideranno la creazione di Battlefield Mobile. Nel complesso, si tratta di uno sforzo di collaborazione con il nostro team consolidato di Battlefield, DICE e altri partner.”