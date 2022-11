Oltre all’arrivo del nuovo capitolo su Xbox Game Pass, Electronic Arts ha dato ufficialmente il via a Battlefield Mobile. Nato (anche) sul successo di Call of Duty per device iOS e Android, il gioco è ufficialmente entrato in fase di open beta, non in tutto il mondo ma solamente in alcuni territori asiatici.

L’entrata in open beta di Battlefield Mobile ci permette di avere un primo sguardo al gioco, grazie ad alcuni video di gameplay pubblicati subito dopo che alcuni giocatori sono entrati in possesso del titolo. Non solo: sfruttando la descrizione ufficiale del gioco è stato possibile anche venire in possesso di alcune informazioni relative alla natura dello stesso.

Come specificato dalle FAQ pubblicate subito dopo la comparsa dell’open beta, Battlefield Mobile è un gioco completamente separato dall’ultimo capitolo, dotato di un suo pass stagionale e ogni microtransazione è in realtà puramente estetica e non andrà a inficiare il gameplay. Il gioco è attualmente in sviluppo presso Industrial Toys, uno studio fondato dall’ex CEO di Bungie Alex Seropian e che Electronic Arts ha acquistato nel 2018. L’open beta include una serie di modalità di gioco molto conosciute del franchise su mappe già esistenti, come per esempio quella del terzo capitolo Noshahr Canals e Grand Baazar. Potete dare uno sguardo a uno dei primi video di gameplay pubblicato su YouTube grazie al video che trovate poco più in basso.

Il lancio di Battlefield Mobile potrebbe avvenire nel 2023, ma al momento la data di uscita non è ancora stata annunciata. L’arrivo dell’open beta dovrebbe aiutare gli sviluppatori a risolvere una serie di eventuali problemi legati al bilanciamento del gioco e ovviamente intervenire su alcuni bug. Il periodo di durata della stessa non è però stato ancora annunciato, segno che Electronic Arts non si pone deadline impossibili per il lancio della versione completa.