Bayonetta 3 arriverà mai su PlayStation e Xbox? Kamiya ha la risposta

L’ultimo Nintendo Direct è stato particolarmente apprezzato dalla community Nintendo, tanto che in molti hanno elogiato l’evento, che è stato ricco di nuovi annunci entusiasmanti. Tra questi è impossibile non citare il tanto richiesto Bayonetta 3, che ha fatto la sua riapparizione dopo anni dal primo teaser d’annuncio.

Dopo il grande ritorno di settimana scorsa, in molti si stanno chiedendo se Bayonetta 3 arriverà mai anche sulle console PlayStation e Xbox, e non solamente su Nintendo Switch come è stato per il secondo capitolo del brand.

Aa dare una risposta a questo quesito è stato Hideki Kamiya di PlatinumGames, il quale ha dichiarato che il team sta sviluppando Bayonetta 3 grazie a Nintendo e agli investimenti fatti dalla compagnia di Kyoto, con Platinum che si sta occupando solo della realizzazione del gioco e i piani futuri della distribuzione spetteranno a Nintendo da quanto afferma Kamiya.

Bayonetta 3 è un altro dei titoli previsti prossimamente su Switch

Difficile dire con certezza se il terzo capitolo di Bayonetta vedrà mai la luce anche su PS5 e Xbox Series X|S, ma Kamiya ha comunque consigliato agli appassionati di mandare lettere di richiesta a Nintendo proprio per chiedere di portare il nuovo Bayonetta al di fuori di Switch, se proprio questi appassionati non vogliono giocarci sulla console ibrida della grande N.