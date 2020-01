Bayonetta 3: Kamiya dichiara che lo sviluppo procede bene, ma non può dire altro

Da quando è stato annunciato Bayonetta 3 ha posto parecchi punti interrogativi a tutti gli appassionati della serie action di PlatinumGames. Dopo il trailer d’annuncio datato 2017, lo studio giapponese e Nintendo non hanno poi mostrato più nulla del gioco, sebbene Platinum stessa abbia dato diverse garanzie nel tempo, dichiarando svariate volte che lo sviluppo del titolo stava procedendo molto bene.

Di recente, Hideki Kamiya di PlatinumGames ha rassicurato i giocatori per ben due volte nell’arco di due settimane. In una recente intervista concessa a Famitsu, Kamiya ha riconosciuto la mancanza di aggiornamenti sul gioco, ma ha anche assicurato che lo sviluppo procede bene. Ha anche detto che ci sono molte altre cose interessanti di cui vorrebbe parlare, ma attualmente non può proferire parola dato che è tutto top secret al momento.

Nello specifico Kamiya ha dichiarato: “Innanzitutto per quanto riguarda Bayonetta 3, non ci sono state nuove informazioni da quando abbiamo annunciato il gioco, quindi capisco che molte persone si stanno preoccupando, ma lo sviluppo sta procedendo senza intoppi, quindi voglio assicurare i giocatori e invitarli ad attendere. Ci sono anche molte altre cose interessanti di cui vorrei parlare, ma è un super segreto quindi non posso ancora dire nulla al momento.”

Di recente anche il presidente di PlatinumGames, Kenichi Sato ha preso parola, dichiarando che il 2020 sarà un grande anno per lo studio giapponese. Oltre a Bayonetta 3, Platinum sta attualmente lavorando con Square Enix nello sviluppo della nuova IP Babylon’s Fall e nuovi annunci sono attesi per i prossimi mesi. Cosa vi aspettate da Bayonetta 3? Siete cuorisi di capire quali sono queste cose top secret menzionate da Kamiya?