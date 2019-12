Bayonetta 3, secondo lo studio Platinum lo sviluppo sta procedendo bene

Sono trascorsi ormai due anni dall’annuncio di Bayonetta 3 ma ci sono ancora davvero pochissimi dettagli in merito al nuovo titolo della serie sviluppato da PlatinumGames. Al momento esiste solo il teaser che era stato mostrato nel corso dei The Game Awards 2017 e si sa che il gioco è in sviluppo per Switch dato che, come avvenuto per il secondo capitolo, anche il terzo sarà un’esclusiva per le console Nintendo.

Uno dei fondatori di Platinum Games, Hideki Kamiya, ha recentemente dato un piccolo aggiornamento via Twitter sullo stato del gioco. Rispondendo alla domanda di un fan, il game designer, solitamente molto attivo sul social network, ha risposto che lo sviluppo di Bayonetta 3 sta procedendo molto bene. La serie è diventata un’esclusiva Nintendo dal secondo capitolo in poi; per realizzare il primo episodio PlatinumGames aveva firmato un accordo con Sega alla quale appartengono tutti i diritti sul primo capitolo, mentre il secondo e il terzo sono stati finanziati quasi del tutto o interamente da Nintendo che, in base ad accordi con Sega, è riuscita a mantenerli come esclusive.

Bayonetta 3 era stato annunciato a pochi mesi di distanza dall’annuncio di un nuovo capitolo di un’altra serie storica della Nintendo, ovvero Metroid Prime 4. Nel caso della serie apparsa per la prima volta su GameCube il silenzio che aveva seguito i mesi successivi all’annuncio, però, non era stato un segnale positivo dato che lo sviluppo del quarto capitolo della saga era poi di fatto ripartito da zero.

Ad ogni modo, per i fan di Bayonetta, nei prossimi mesi arriverà una nuova versione del primo capitolo aggiornata graficamente. Il 18 febbraio 2020 verrà infatti pubblicata per PlayStation 4 e Xbox One la raccolta Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle che contiene le versioni con risoluzione fino a 4K dei due titoli sviluppati da PlatinumGames e che proprio il prossimo anno celebreranno il loro decimo anniversario dell’arrivo sui mercati occidentali. Sia il primo che il secondo capitolo di Bayonetta sono attualmente disponibili anche per Nintendo Switch.