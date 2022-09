Annunciata nel corso di uno degli ultimi Nintendo Direct, ora finalmente la versione fisica del primo Bayonetta ha ottenuto una data di uscita. No, non ci stiamo ovviamente riferendo alla versione per Wii U, ma a quella per Nintendo Switch, che ha ricevuto (fin dall’inizio) una distribuzione decisamente atipica, almeno per un’esclusiva first party, solitamente al centro di tantissime attenzioni.

Come annunciato da Nintendo of America, infatti, la versione fisica per Nintendo Switch del primo Bayonetta sarà disponibile a partire dal 30 settembre. L’annuncio è arrivato con un cinguettio, lanciato nel corso delle ultime ore. Poco meno di sette giorni, dunque, per il lancio della versione fisica, che però non includerà nessun tipo di bonus, ma solamente la scheda di gioco. Niente edizioni speciali dunque, ma solamente una copia “normale”, come accade per ogni gioco oramai da diverso tempo.

Il porting del primo gioco della serie targato PlatinumGames è datato 2018. Il titolo debuttò con la conversione del secondo capitolo e venne distribuito esclusivamente in digitale. A differenza della seconda iterazione del gioco, che vide anche la release di una speciale Special Edition contenente un set di tarocchi, adesivi e molto altro. Tutti coloro che hanno acquisto qualsiasi versione del titolo hanno già a disposizione un codice che permette di scaricare il primo episodio, ma sicuramente l’arrivo in versione fisica del gioco aiuterà a colmare un vuoto decisamente importante per tutti i collezionisti, che desiderano una copia fisica di ogni titolo.

Non sarà ovviamente l’unico gioco della serie che debutterà quest’anno. Infatti, il mese prossimo debutterà Bayonetta 3. L‘uscita del gioco concluderà un 2022 decisamente ricco per Nintendo Switch, che ha visto diversi titoli molto importanti lanciati nel corso di quest’anno, tra cui Splatoon 3 (ancora disponibile su Amazon) e il nuovo Xenoblade Chronicles. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.