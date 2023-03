Se siete fan di Bayonetta, la strega più amata di Nintendo, non potete assolutamente perdervi Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, il nuovissimo titolo della saga che racconta le origini del personaggio prima dell’inizio della storia principale. Nonostante il gioco sia uscito da solamente una settimana, potete trovarlo già scontato su eBay a soli 53,99€!

Considerando che il prezzo di tutte le esclusive Nintendo è 59,99€, trovare Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon già in offerta nella versione fisica è davvero una rarità che potrebbe non ripresentarsi a breve. Le copie disponibili sono limitate, quindi vi invitiamo infatti ad approfittarne il prima possibile per non rischiare di perdere l’opportunità.

Nell’incantevole opera dovrete accompagnare la giovane strega Cereza e il demone Cheshire in un viaggio all’interno della foresta proibita, scoprendo le origini della strega pagina dopo pagina. L’avventura è infatti ispirata ai libri di fiabe, non solo nella narrazione ma anche nello stile: la grafica è completamente diversa rispetto ai titoli principali della saga, dato che ogni elemento sembra dipinto con gli acquerelli e vi lascerà a bocca aperta.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon presenta un gameplay incredibilmente innovativo, che vi permetterà di controllare allo stesso tempo sia Cereza che Cheshire. Con il Joy-Con sinistro dovrete infatti sfruttare la strega, lanciando incantesimi per trasformare la flora o attirare i nemici, mentre con il destro potrete scatenare la forza del demone per distruggere elementi o avversari.

Nel corso dell’avventura potrete esplorare tantissimi scenari diversi, potenziando nel mentre le abilità dei due protagonisti e affinando le vostre doti da combattenti. Alla fine del gioco non solo avrete scoperto molto di più sul passato di Bayonetta, ma avrete anche vissuto un’esperienza rilassante e al contempo divertente, che vi terrà impegnati per svariate ore. Ancora non vi abbiamo convinto? In tal caso vi invitiamo a leggere la nostra recensione, dove potete scoprire molto di più sull’opera.

Insomma, se siete fan di Bayonetta non potete assolutamente perdere Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, quindi vi rimandiamo alla pagina di eBay dove potete approfittare dell’offerta. Vi consigliamo ancora una volta di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire in men che non si dica!

