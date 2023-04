Arrivato da circa un mese su Nintendo Switch, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è solo l’ultimo di una serie di grandi titoli ad arrivare sulla console Nintendo e, più nello specifico, si tratta di un vero e proprio prequel basato sull’infanzia della strega Cereza, ovvero l’indiscussa protagonista della serie action Bayonetta che, come saprete, è ormai saldamente legata alle sorti della casa di Super Mario.

Ebbene, se ancora non avete avuto modo di giocare a questo ottimo titolo, per altro premiato dalla nostra redazione con un sonoro 8,5, allora occhio a questa offerta eBay, giacché sul portale il gioco è in sconto a soli 44,99€, al netto di un prezzo di partenza di 59,99€!

Indubbiamente si tratta di un ottimo affare, anche e soprattutto considerando la qualità di questo titolo che, restando in qualche modo fedele all’anima action tipica della serie Bayonetta, si propone come un’esperienza unica per la celebre serie targata Platinum Game, specie dal punto di vista della profondità narrativa.

Nei panni di una giovanissima Cereza, ed in compagnia del fido demone Cheshire, ci avventureremo in un viaggio dalle tinte dark, ma la cui struttura e premesse ricordano vagamente quelle di una vecchia fiaba per bambini. In tal senso, Bayonetta Origins si distingue dai titoli della serie principale per uno stile unico, sia narrativo che visivo, optando per una grafica quasi giocosa e cartoon rispetto alla più “realistica” caratterizzazione dei giochi originali.

Controllando sia Cereza che il demone Cheshire, dunque, ci avventureremo per le pagine di una oscura fiaba a tinte acquerello, utilizzando i poteri della strega per modificare l’ambiente circostante, e quelli del gatto-demone per fare a pezzi i nemici che vi si staglieranno contro. In tal senso, Bayonetta Origins si propone come un titolo che, come dicevamo in apertura, mantiene intatta parte della sua anima action, mescolandola ad elementi esplorativi e puzzle, in quella che è un’esperienza perfettamente bilanciata, tanto galvanizzante quanto “rilassante”.

Parliamo, in sintesi, di un gioco davvero divertente e ben fatto e, considerato l’ottimo prezzo proposto da eBay, vi invitiamo ad effettuare subito il vostro acquisto, consultando la pagina della piattaforma dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!