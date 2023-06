Tra i grandi titoli Nintendo Switch di questo splendido 2023, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è solo l’ultimo capitolo della saga dedicata alla popolarissima Cereza, la conturbante strega creata da Capcom e Platinum Games, qui per la prima volta alle prime armi, praticamente bambina, in quello che è un vero e proprio prequel basato sulla sua infanzia e sulle sue origini.

Un titolo particolarissimo ma molto accattivante che, non a caso, la nostra redazione aveva premiato con un solido 8,5, e che oggi potrete finalmente recuperare ad un prezzo davvero ottimo e conveniente, vista l’offerta qui propostaci da eBay, che sconta il prezzo di acquisto a soli 44,99€, rispetto al prezzo di listino di 59,99€!

Indubbiamente si tratta di un’offerta imperdibile, soprattutto considerando la qualità di questo titolo che, pur mantenendo l’anima action tipica della serie Bayonetta, offre un’esperienza unica e approfondita sul passato della strega Capcom, qui affiancata dal fedele demone Cheshire.

Nel ruolo tanto di Cereza quanto del suo “gatto-demone”, ci avventureremo attraverso le pagine di una fiaba oscura dipinta con toni acquerello, utilizzando i poteri della strega per manipolare l’ambiente circostante e quelli del gatto-demone per sconfiggere i nemici che si frappongono sul nostro cammino, in quello che è un mix perfettamente bilanciato tra azione, esplorazione e puzzle.

Un viaggio dalle atmosfere oscure, ma con una struttura e delle premesse che ricordano vagamente le vecchie fiabe per bambini, darà vita ad un titolo dallo stile narrativo e visivo unici che, mescolando un’estetica giocosa e cartoon ai temi dell’esoterismo tipici della serie principale, dà vita ad un mix davvero ben eseguito di azione, avventura e mistero, in quello che è uno dei titoli meno noti ma, paradossalmente, più interessanti usciti in questo 2023 su Nintendo Switch!

Parliamo, in sintesi, di un gioco davvero divertente e ben fatto e, considerato l’ottimo prezzo proposto da eBay, vi invitiamo ad effettuare subito il vostro acquisto, consultando la pagina della piattaforma dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

