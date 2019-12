Bayonetta: la remastered del gioco compare sul Microsoft Store

Durante questa generazione di console siamo stati abituati a vedere una moltitudine di opere del passato riproposte. Tra remake e remastered l’industria videoludica odierna si è fatta addirittura invadere da svariati titoli messi a nuovo grazie ai loro sviluppatori. Quasi tutti i titoli più importanti dell’era PS3/Xbox 360 hanno trovato strada sulle console odierne grazie a delle versione migiorate. Durante la giornata odierna inoltre vi abbiamo riportato un curioso leak riguardante Vanquish ma a quanto sembrerebbe esso non sarà l’unico a fare (possibilmente) ritorno. La mitica strega Bayonetta sarebbe intenzionata a tornare sulle attuali console grazie ad una remastered.

Stando ancora una volta a delle informazioni trapelate in “anticipo” sullo store Microsoft, il noto Action Game sviluppato dai ragazzi di Platinum Games sarebbe in procinto di uscire sulla console di casa Redmond (e probabilmente anche su PS4). Questa remastered di Bayonetta darà la possibilità ai giocatori di sperimentare il titolo in 4K e 60FPS. Inoltre, stando sempre allo store Microsoft, i fan potranno acquistare sia la remastered di Bayonetta che quella di Vanquish grazie a un bundle dedicato.

Ovviamente per adesso si trattano di leak non ancora confermati (o smentiti) dai diretti interessati. Probabilmente durante il prossimo The Game Awards scopriremo qualche dettaglio in più riguardante i due titoli Platinum Games. Magari questa remastered di Bayonetta non è altro che una semplice mossa commerciale per “anticipare” l’imminente uscita del terzo capitolo (che sarà un’esclusiva Nintendo Switch).

Vi invitiamo come sempre di prendere queste informazioni con le dovute pinze e ovviamente farci sapere cosa ne pensate su un’eventuale remastered di Bayonetta. Diteci la vostra attraverso la sezione dei commenti del sito! Vi ricordiamo inoltre che l’originale Bayonetta è attualmente disponibile per PC, Nintendo Switch, PS3, Xbox 360 ed WiiU.