Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle annunciato ufficialmente con un trailer

Il 2019 è ormai arrivato alla sua fine lasciandoci però ricordi sicuramente indimenticabili. L’attuale annata videoludica ha sicuramente saputo offrirci titoli di rilievo in grado di sfruttare al massimo i nostri sistemi d’intrattenimento. Ma tra le nuove uscite anche una marea di ritorni leggendari hanno saputo “marchiare” il 2019 in maniera non indifferente. Il 2020 si prospetta un anno carico di titoloni, ma i primi mesi dell’anno saranno ancora una volta “invasi” da due ritorni di rilievo. Dopo i vari rumor rilasciati durante le scorse giornate sembra che Bayonetta & Vanquish stanno veramente tornando sulle nostre console.

Annunciato ufficialmente da un trailer dedicato Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle uscirà ufficialmente durante il prossimo Febbraio 2020. I due giochi dei Platinum Games sfrutteranno delle modifiche tecniche che spingeranno i giochi a sfruttare le risoluzioni 4K ed i 60 FPS. Il pacchetto contenente i due giochi in questione sarà disponibile sia su Xbox One che su PS4.

Stando alla dicitura presente sul Microsoft Store il bundle in questione serve per celebrare il decimo anniversario dei Platinum Games. In sostanza questo Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle serve per far riscoprire due perle del passato ai giocatori odierni (o semplicemente far sperimentare ancora una volta le due avventure). Bayonetta è stato rilasciato ufficialmente durante il lontano 2010 (in Europa) rivelandosi uno dei Action Game più belli di sempre. Anche Vanquish fu rilasciato durante lo stesso anno offrendo un “nuovo approccio” ai TPS classici.

Sicuramente questa collezione potrebbe servire alla massa di giocatori che ancora non sono riusciti a giocare questi due pilastri del genere Action. Magari se le vendite si riveleranno buone la software house potrà valutare di dar spazio a un eventuale sequel di Vanquish? Fateci sapere cosa ne pensate di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito.